C肝新藥治癒率達99％　健保署今年補助1.6萬人

2018年03月06日 12:14 中時 倪浩倫

我國現有近70萬名C肝患者，延誤治療將大幅提高惡化至肝硬化、肝癌的風險，中央健保署去年初首度將C肝口服新藥納入健保給付，去年共9538人受惠，統計發現，完成療程者的治癒率高達99％，比傳統療法治癒率高出25％。健保署今再宣布，今年補助名額將擴大至1萬6440人，並預留670個原鄉地區名額，讓患者早日擺脫肝病夢魘。

統計顯示，我國近70萬名的C肝患者，過去僅有10萬多人曾接受治療，但因傳統療法「干擾素合併雷巴威林治療」副作用較大、易讓病人感到不適而中斷療程，健保署於去年初，第一階段釋出8000個C肝口服新藥名額，但之後在開放「未接受過傳統干擾素者」也可申請後，造成申請名額瞬間大增，健保署也立刻於年中加碼，將傳統干擾素的名額挪到口服新藥，讓新藥名額來到9929人。

健保署長李伯璋表示，去年口服新藥的受惠人數共9538人，健保署長李伯璋表示，去年口服新藥的受惠人數共9538人，由於副作用小，患者多展現極高的使用順從性，資料顯示，僅約4％患者未完成全部療程，而完成療程者，檢測發現治癒率高達99％，較傳統干擾素合併雷巴威林治療的治癒率74％「高出25％」。

衛福部日前公布今年度健保醫療費用總額及其分配，共編列49.36億元用在C肝藥物（含口服新藥和傳統干擾素療法）、較去年高出逾18億元；由於預算增加，李伯璋今宣布，在保留干擾素療法費用後，今年提供新藥治療的名額將增至1萬6440人，較去年多出6511人，截至今日凌晨，已有6541人進行申請。

此外，部分原鄉地區的C肝盛行率高，甚至有的高出全國平均值10倍，主因是早期醫療資源不足，又常有針具消毒不完全所致；李伯璋說，為強化原鄉地區的肝炎防治，今年也預留670個新藥名額，給居住在山地原鄉的C肝病人，民眾可至衛生所接受治療。

健保署表示，C肝新藥價格昂貴，但因預算有限，故採有條件的給付，目前是優先給付肝纖維化F3以上的患者，後續會視情形逐步放寬給付條件；目前已有4成的名額新藥名額已被申請，李伯璋也鼓勵患者踴躍申請，無論是在醫院還是診所，均可在看診時請醫師幫忙登錄申請。

(中時)