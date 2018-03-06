大稻埕遊艇趴爆械鬥 引爆點竟是一根香菸

2018年03月06日 12:59 中時 謝明俊

大同警分局啟動快打，線上警網趕往大稻埕碼頭制止雙方鬥毆。〔警方提供〕

大稻埕碼頭遊艇趴結束後，雙方在碼頭上爆發第1波衝突〔影片右上方〕。〔警方提供〕

1對楊氏兄弟在北市大稻埕碼頭租遊艇辦趴，其中1名參加的黃姓青年因吸菸細故和楊氏兄弟口角，遊艇趴結束下船，雙方爆發鬥毆衝突，黃心有不甘，找來兄弟報復，1夜先後引發3波衝突，轄區大同警分局連續2度啟動快打機制，逮捕多名滋事分子，正深入釐清刑責。

警方初步調查，在這3波衝突行動中，到場參與的都是20多歲的年輕人，就因細故引發口角，相互糾眾鬥毆報復，還準備開山刀、鋁棒等兇器助陣，警方懷疑其中滋事分子有幫派背景，正進一步清查參與鬥毆人員身分。

警方調查，楊氏兄弟是在5日晚間7點至11點間，租用1艘遊艇停靠在大稻埕碼頭，舉辦品酒遊艇趴，一共招攬了32名男女玩客上船開趴，男生需繳費1000多元，女生則可免費入場，主辦單位在艇上播放熱門舞曲，並提供酒類等飲料供玩客飲用。

鬥毆雙方在長安西路爆發第2波衝突，警方再度啟動快打到場逮捕行兇嫌犯。〔警方提供〕

派對進行期間，其中1名黃姓男客因在船上抽菸被楊氏弟弟制止，兩人發生口角，至11點遊艇趴結束，眾人下船走上碼頭，黃某不甘先前被楊氏弟弟漏氣，出手要打楊某，楊某的姬姓友人見狀衝上前去與黃某大打出手，雙方手、臉部掛彩。

在場民眾見到打群架報警，轄區大同分局啟動快打機制動員線上所有警網，馳赴大稻埕碼頭，制止雙方再行鬥毆，並將互毆雙方3人，一併帶回延平派所調查，3人當場雖表示互不提告，但警方以3人行為已觸違社維法，對3人偵詢函送法辦。

黃某在派出所調查期間，暗中以通訊軟體召來兄弟伺機報復，共有11人分乘4部轎車趕到延平北路、長安西路口附近埋伏，雙方在延平所偵詢至6日凌晨1時許結束，姬、楊等人離開派出所，另有2名前來關心的王姓、劉姓友人，步行經過長安西路時，11人衝出分持刀棒將王、劉圍住毆打報復。

轄區大同分局據報再次啟動快打機制，趕往現場逮捕動手打人的林姓、謝姓男子，以及在場圍勢的9名青年，全部帶回建成所調查，王、劉2名被害人當場表示要對林、謝2人提告，警方受理將林、謝2人偵詢後依傷害罪嫌移送士林地檢署。

稍後，黃某的1名吳姓友人，聞訊開車趕往建成所關切，在行經太原路、長安西路口時，遭人圍住砸車並對車子投擲信號彈，幸好未造成人馬傷亡，警方研判應是先前2波衝突後續，已調閱現場監視器影帶，清查滋事分子。

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(中時)