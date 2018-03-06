醫療匱乏、共用針具　原住民C肝比率高出10倍

2018年03月06日 12:10 中時 倪浩倫

我國現有約70萬人感染C肝，當中有50~55萬人具有傳染性；當中，原住民感染C肝的比例，較平均值高出「8~10倍」，許多住在原鄉的居民，就算知道感染，也常因就醫不便而不願就醫；中央健保署今指，今年將預留670個C肝口服新藥名額給原鄉居民，會請專科醫師深入原鄉衛生所，替患者診斷、申請及開藥，讓原民患者患者早日擺脫肝病夢魘。

一名60多歲，家住苗栗泰安鄉的泰雅族婆婆陳玉音，雙親都是C肝患者，自己也在數年前、健康檢查時確診C肝，當時接受傳統干擾素合併雷巴威林治療，但卻有嚴重昏沉、嗜睡、成天全身沒力等副作用，工作和家事都無法做，且療程後仍驗的出病毒量，讓她相當苦惱；日前在醫師協助下，成功申請到健保C肝口服新藥，僅3個月就治癒，且療程中幾乎沒有副作用。

包括泰安鄉在內，不少原鄉的C肝盛行率均高於全國平均，甚至有部落高出10倍；林口長庚副院長簡榮南說，原住民感染C肝的比例，是常人的「8~10倍」，主因包括醫療資源匱乏，以及針具消毒不完全，且很多人根本不知道自己遭感染，也有人確診後，因為交通不便而不願就醫。

健保署長李伯璋說，為治療山地原鄉的C肝患者，今年特別預留670個C肝口服新藥名額，給居住在原鄉的患者，原鄉患者若到都市醫療院所治療、通過新藥申請，其名額並不佔670個名額當中。

考慮交通不便的客觀因素，健保署會採「病人不動醫師動」的作法；李伯璋解釋，將透過結合IDS（全民健保山地離島地區醫療給付效益提升計畫），讓專科醫師深入各原鄉的衛生所，例如一周去一次，替患者檢查、申請、開藥，以及追蹤，進而改善原鄉健康不平等的現象，並讓原民C肝患者早日擺脫肝病夢魘。

收治該病例的肝基會執行長楊培銘說，很多用過傳統干擾素卻失敗的C肝患者，都對C肝藥的副作用餘悸猶存，故當新藥剛推出時，仍會心生猶豫，但在新藥流程後，大多會對「沒副作用卻能痊癒」一事感到又驚又喜。

簡榮南提醒，我國現有約70萬人感染C肝，若未治療，感染20年後會惡化成肝硬化、30年惡化成肝癌；此外，C肝患者中，有約50~55萬人具有傳染性，但卻有25萬人不知道自己感染，是C肝防治的一大考驗。

(中時)