全台最速報》北農事件 柯P坦言：人為疏失 但大家都有份

2018年03月06日 12:08 中時電子報 綜合報導

◎北農事件 柯P坦言：人為疏失 但大家都有份

北農過年休市5天之後又接連二度休市3天，外界質疑北市府沒有做好把關且總經理吳音寧不夠專業，導致每一年都有的休市日，竟在開市後出現果菜價格暴跌等情況。對此台北市長柯文哲今強調，這一定是人為疏失，但包括農委會在內大家都有份，不必像現在這樣推來推去。

◎北農休市之亂 李進勇:雲林農民不能等

北農休市之亂造成雲林縣葉菜滯銷價格崩跌，雲林縣府祭出預冷、耕鋤兩項措施補助農民，縣長李進勇6日上午勘查二崙鄉一個冷藏倉儲工廠，李進勇表示，兩個選項讓農民選擇，由縣府啟用第二預備金支應，其中耕鋤仍未獲中央補助，雲林菜農不能等，縣府就先做了。

◎與小英私下碰面談選舉 柯文哲四兩撥千斤

外界關心年度民進黨是否禮讓柯文哲，現更傳出蔡英文總統年初與柯密會談選舉，對此柯今受訪四兩撥千斤說，兩人常有見面機會，電梯遇到也不會有媒體在場，那不叫私底下。

◎退黨選台北市長玩真的？蘇煥智：絕對選到底

前台南縣長蘇煥智宣布民進黨，參選年底台北市長選戰，外界質疑是否「玩真的？」他今接受《蔻蔻早餐》電台專訪強調，現在還沒辦理退黨手續，但講了就是真的，不擔心退黨後被邊緣化；主持人周玉蔻追問，若民進黨派人來勸退，會不會考慮中途退選？蘇語氣堅定說，「不用懷疑，我絕對選到底。」

(中時電子報)