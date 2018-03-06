謝長廷抗議 日方指我海釣船確實越界捕魚

駐日代表謝長廷6日在千葉出席東京國際食品展台灣館開幕典禮，接受台媒訪問。(黃菁菁攝)

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中時
駐日特派員／

台灣海釣船被日本公務船取締追趕，我駐日代表處今向日方抗議。駐日代表謝長廷今受訪時表示，「日方的態度就是認為他們是對的，認為該船就是越界捕魚，對這點他們很堅持。」

謝長廷指出，我們認為我們沒有從事捕魚的行為，如果沒有捕魚行為而越界，也有可能是無害通過，追趕到我們的領域是不適當的。但日方表示，我們有越界也有捕魚的行為，這一點我們彼此要拿出證據出來。

他表示，我們是根據我們漁船的講法向日方表達抗議，但他們表示是有證據的，我們希望大家提出證據來看看，到現在我們還未接到日方的證據。

謝長廷強調，「基本上對外我們是一定站在保護漁民的立場，維護我們主權的立場去做，但是我們內部自己也要檢討，第1點，漁船對我們自己的法規來講是違規的，因為不能超過30海浬；第2點漁船表示是無害通過，那是通過到哪裡，我們內部也要了解一下；第3點那艘船是娛樂船原則上是不能捕魚，但我們現在通常是載著海釣客出海捕魚，所以我們內部法規應該怎樣整合一下，我覺得也是需要了解的。」

「到現在為止，我們是聽取我們漁船的說法向日本抗議。我今天早上還不知道日方有沒有提出證據，但是現在的科學方法都有辦法掌握到航線，船是怎樣又去又來的都知道。現在越界是確定的。內部也要瞭解一下實際情況，才不會漁船說什麼，我們就去抗議什麼，這樣的話，日方也會懷疑我們的公信力的。」

(中時)

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