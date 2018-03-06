108件墨色展大器！梁永斐「創新與傳統･變與常」以書法探人生

2018年03月06日 12:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

一波三折、入木三分，方塊大字的書法氣韻生動，將美麗的中華文字幻化為藝術品！墨色濃淡渲染成一個個圓，串連了空間、色彩，立體中帶有抽象，這是梁永斐第八本書藝創作新專輯！從108件新專輯作品訴說中華文化、藝術之美！用真善美將「創新與傳統･變與常」在藝術裡呈現。

蔡副院長其昌與蔣立法委員乃辛與藝術家梁永斐等人在六屏作品<法輪常轉>前留影。（主辦單位提供）

3月5日下午由台灣藝術史研究學會主辦，國立台灣藝術大學人文學院、中華優質生活設計發展協會、國立台灣藝術大學書畫學系共同合作辦理本項活動，活動內容包含「書藝無界」新專輯的發表、捐贈與部分作品導覽及評論座談會。參與發表會的貴賓計有立法院副院長蔡其昌、文化部丁曉菁政務次長、文化部前部長洪孟啟、蔣乃辛立法委員、黃國書立法委員、國立台灣藝術大學陳志誠校長、資深水墨藝術家李奇茂榮譽教授、台南市美術館陳輝東董事長等數百人共襄盛舉。

這本「書藝無界」是梁永斐第八本書藝創作新專輯，新專輯出版及本活動的辦理經費皆是中華優質生活設計發展協會郭理事長大力全額贊助，新專輯共印製2000本，分別贈(寄)予各大專校院圖書館、各縣市圖書館、相關的書畫學（協）會、國內畫廊、現場參與嘉賓等，今天受捐贈單位代表共計十四個單位，這種無私分享的精神，定能為台灣留下書藝資產，對推動台灣書藝發展實有莫大助益。

有關新書評論座談會則由台灣藝術史研究學會廖理事長新田主持，並邀請華梵大學藝術與設計學院黃智陽院長、東海大學美術系李思賢副教授、台灣藝術大學書畫學系蔡介騰教授、國立台灣師範大學設計系莊修田教授擔任與談人，有四項討論主題—「梁永斐書藝風格、書法與現代書法、書法的創新/傳統･變/常、書法與現代設計」。期盼特過學術專業的互動討論，達到欣賞書法傳統與書藝創新及中西融合藝術創作之美。

梁永斐「創新與傳統･變與常」。（主辦單位提供）

梁永斐字綦巖，現任文化部參事，曾擔任國小教師、台北市政府教育局科員、股長、專員、科長、督學、專門委員、台北市立兒童育樂中心主任、台北市體育處處長、國立中正紀念堂管理處副處長、文化部藝術發展司司長等職，服務公職三十餘年間，在公餘之暇，持續創作不輟。至今已受邀完成十縣市、十一場次的全國書藝創作巡迴展，是受國家文官學院邀請至該院展出，並安排在「菁英講堂」發表演講的第一位高階文官書藝家。

梁永斐表示—創作的過程是艱辛，亦是喜悅的，為了深化書藝創作的內涵，除了研究書法的字體結構外，更大量閱讀西方藝術相關書籍，並特別研究了西方藝術家蒙特里安、米羅、康基斯丁、畢卡索、梵谷、高更、波洛克等以及華人旅法三大藝術家趙無極、朱德群、吳冠中的傳記、作品、技法及風格，讓我剖析出藝術呈現類型約有「寫意」、「寫實」、「抽象」三種，當然可互為運用，而藝術表現方式則是由點、線、面結構而成的空間。

點則有濃淡、大小、色彩、形狀，線則有濃淡、粗細、長短、曲直、暢澀、色彩，而面則是點線、黑白及色彩的運用，而這些點、線條、空間、色彩，依先後、層次及水墨技法有效組合互為關係的運用，就會形成了「美」，而這「美」是一種「空靈」、是一種「平衡」，更是一種「和諧」及「圓融」的關係，如果沒有這關係，就顯現不出美，如處理好關係，搭配好空間於字、於人、於物、於境，這種良好關係就是「藝術之美」，自然帶給人美感與喜悅。

新專輯作品共計108件，分「傳統書藝」、「繽紛金文」、「點線創意」、「文字成林」、「大地山河」、「圓滿人生」等六篇，內容多元新穎、精緻豐富，讀者若能細細賞析，定是一趟收穫滿載的藝術之旅。

(中時電子報)