不甩北京動武警告 美最遲16日讓台旅法生效

2018年03月06日 12:09 中時電子報 楊幼蘭 、 蔡萱

雖然北京強烈警告，要是美國通過台灣旅行法案，經總統川普簽署，讓它成為正式的法律，促進美台關係，北京可能會對台動武。

不過美國國會今天已將台灣旅行法案送交白宮，按照相關立法程序，最遲3月16日，鼓勵美台各級官員互訪的台灣旅行法就將生效。

根據中央社報導，美國國會發出的通知，台灣旅行法案已在今天送交川普，而按照美國立法程序規定，正值國會開議期間，總統10天內簽署，法案就會生效，成為正式法律。除非川普動用總統否決權，不然就算川普沒在10天內簽名，法案也會自動生效。

不過，台旅法案在聯邦參、眾兩院都是以無異議的方式通過，按照慣例，對兩院高度有共識的法案，川普動用否決權的可能性微乎其微。

法律生效後，行政部門，尤其是國務院的執行意見與態度，才是美台官員互訪是否鬆綁，或如何鬆綁的關鍵。

對於川普預計何時簽署或是否簽署台灣旅行法案生效，截至發稿，白宮仍未回覆詢問。

美國國務院東亞暨太平洋事務局發言人凱維（Michael Cavey）在國會通過法案後重申，美國基於美中三個公報與「台灣關係法」的「一中政策」不變。他還提到，根據美國憲法，行政部門和國會各自獨立，在制定美國外交政策上各具有重要作用，但互不控制也不能代表對方發言。

這項法案由共和黨籍聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）提出，共有80多位國會議員共同連署，包含聯邦眾院外交委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員羅艾斯（Ed Royce），而參院則由聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）提出。

台旅法案明確指出，華府應鼓勵美台官方各層級互訪，類似議案也曾於2016年在國會兩院都提出。

(中時電子報)