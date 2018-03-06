中市逢甲商圈福星路路平啟動 拚3月8日完工

2018年03月06日 12:37 中時 盧金足

台中市建設局投入1108萬元預算，進行福星路自逢甲路至河南路段共640公尺路平工程，西屯區福星路為逢甲商圈交通主軸，且鄰近逢甲大學及僑光科大，是通勤通學重要道路；由於經年累月使用，部分路面路基損壞、沿線路面破損，影響行車安全。台中市政府建設局已於去年年底啟動福星路自逢甲路至河南路段路平專案，6日至8日採「夜間施工」方式進行路面刨鋪作業，降低交通衝擊，若施工順利，可望於3月8日完工。

建設局表示，福星路自逢甲路至河南路段共640公尺路平工程，去年12月開始施工，要求管線單位孔蓋下地減量7成，並於今年1月辦理路基改善工程，於3月6、7、8日夜間(凌晨1時至3時)進行路面刨鋪作業，將於8日全線開放通車。

建設局表示，為加強宣導施工訊息，市府將責請施工廠商於施工路段周邊設置施工警告標誌、指示標誌，並通知警廣加強宣導道路施工訊息，希望降低道路施工對交通的衝擊，同時協請警察局進行交通指揮，以免造成交通壅塞不順暢，請民眾配合。

市府已於104年10月底在原市8區恢復全國唯一代辦「管線工程統一挖補」制度，由建設局代辦齊挖齊補，執行電力、電信、自來水、天然氣等一般性管路埋設、開挖、回填、路面鋪築等施工項目，並要求管線單位管挖後必須「全車道」修復路面，路平完工後3年內禁挖申請，成功降低管線重複挖掘率約3成；去年起擴大實施範圍至原縣區，希望整體提升道路品質。

(中時)