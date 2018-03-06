「台灣土豪」對館長下戰帖：「你只是強壯的健身教練」

網紅館長陳之漢被嗆「只是強壯的健身教練」，被下戰帖要求與他對打。（中視提供）

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中時電子報

「台灣土豪」郭李奧，自稱看不下去網路紅人「館長」陳之漢取消東森聞約訪與主播開戰，近日在臉書狂嗆館長，標註自己是「截拳道武術館負責人」，而館長「只是強壯的健身教練」，頻放話要他出來對打，還說：「你擊敗我的機會是百分之65」。

他更嗆館長：你無任何實戰影片，你直播說你以前打格鬥打到整排牙齒掉光，為何你連1場實戰影片都沒有，只有1場示範表演賽？你根本不是1位格鬥家，在我眼裡你只是1個『強壯的健身教練』，我看過你揮沙包的影片，你當然沒有出真力，如果你用這種速度跟我打，你一定輸，但若你使用全力出拳速度夠快，你擊敗我的機會是百分之65，別玩封殺了，讓我們兩個打個痛快，少一兩顆牙齒沒關係，再裝牙套就好，擊敗李小龍截拳郭李奧，這世上永遠沒有人敢挑戰你。

他昨天還在臉書 PO留文：「館長，鄉民私訊我真的很想看我們打，你的直播館粉心裡更明白，我心中很確定你不敢跟我打，既然說三角肌出拳，你為何懼戰？」破

郭李奧的臉書自2012年3月加入，貼文幾乎都無人按讚，而他似乎從館長取消東森約訪開始，就對館長下戰帖。事實上，他對館長下戰帖不是第一次，去年就PO影片表示願賭250萬，要求大陸「格鬥狂人」徐曉東到台灣來與他比試。

(中時電子報)

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