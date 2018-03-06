百年樹木百年校！這棵老樟樹是「泰山國小」師生美好記憶

2018年03月06日 12:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

老樟樹長高高，陪伴我們一起長大！對新北市「泰山國小」師生而言，老樹如同家人，有我們美好的記憶！老樹是自然界中珍貴的綠色資產，也使蕨類、附生植物能取得更好的陽光，並提供小動物們良好的棲所，對人類而言，更有淨化空氣、增添綠意及美化景觀等用途。

為將寶貴的自然綠色資產及背後的人文與歷史故事記錄下來，新北市政府綠美化環境景觀處於106年底至107年初進行列管珍貴樹木現況調查作業，以此記錄人與樹木間的關係，也藉由此次調查，觀察珍貴樹木的生長情形，更新樹木基本數據及資料，讓新北市的珍貴樹木能更方便管理並使其得到更好的照料與維護。

在眾多樹齡逾百的珍貴樹木中，泰山國民小學校園內就矗立了百年歷史的老樟樹，該校是新北市歷史最悠久的百年老校之一，創立於1898 (民國前14 年)，橫跨三世紀、兩個世代、三階段不同政體的洗禮，如今已是創校120週年，走進校門，即可看見百年樟樹隱匿在左側的機車棚與校舍間，生長在民宅與校舍的夾縫中，為爭取更多的陽光，樟樹奮力向上生長，展現老樹堅韌的生命力。

泰山國小榮譽主任吳德銓先生表示，早年前樹旁有一大水溝，校內學童都喜歡在這裡玩水、爬樹，現今水溝早已填實，但校內師長仍會帶著學童前來瞻仰老樹的偉岸、也會以寫生或拓印老樹的樹皮方式進行自然教育。在百年校慶時，還曾舉辦過老樹巡禮的活動，為此樟樹舉辦徵文，讓學校師生與老樹情感能緊密相連。

新北市府景觀處表示，感謝泰山國小用心守護老樹，讓這珍貴老樟樹能健康生長，另藉由泰山國小作拋磚引玉，鼓勵更多學校積極主動關懷與照顧校園內的樹木，而讓護樹觀念從小教育、落實並扎根，期許新北市內每棵珍貴綠色資產的生命可以延續長存！

(中時電子報)