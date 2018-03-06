MLB》荷斯莫批有球隊不拚 美媒：勞資開戰恐不遠

2018年03月06日 12:41 中時電子報 蔡銘仁

大聯盟自由球員們陸續找到東家，但今年自由市場流動冷，仍讓不少人憂心忡忡，拿8年1.44億美金大約轉戰教士的荷斯莫(Eric Hosmer)認為，這段球團跟球員協商的過程，有些環節出了錯，更批評某些球隊，根本不打算競爭，也不想盡力去維持球員與球隊間的平等關係。

包括荷斯莫，自由市場大咖們陸續找到家，不過仍有艾瑞耶塔(Jake Arrieta)、穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)、卡布(Alex Cobb)等球員在待價而沽。然而，已經簽約的大咖們都有遇到類似問題，就是簽約的身價，都跟最初喊的條件有些落差。

荷斯莫認為，大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)表示勞資協商，得以公平為前提進行，那也是他們極力想捍衛的底線，但今年這樣看來，有些環節顯然有問題，「如果沒問題，為何像岡札勒斯(Carlos Gonzalez)或穆斯塔卡斯還找不到工作？這是警訊。」

《雅虎體育》記者西維克(Chris Cwik)也說，球團堅持要球員降價，那直到球季開前一周，自由市場會少見出現有天賦的球員，還找不到工作的狀況。他直言，過去不少球隊會認為得到1個球員，就足以影響球隊能否進季後賽。

西維克指出，現在如果有球團為省錢，出手簽低薪球員，肯定會迎來不想拚的批評，而荷斯莫的發言，似乎也象徵另一個訊息，那就是這些球員已經受夠球團老闆們操控市場，「另一場勞工的戰爭，感覺無可避免，且每當有球員發聲，代表距衝突爆發的時間，是越來越近了。」

(中時電子報)