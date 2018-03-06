憂引爆貿易戰 美共和黨籲川普棄鋼鐵加稅計畫

2018年03月06日 12:40 中時電子報 李靖棠

據美國國會山報（The Hills）報導，有意對進口鋼鐵和鋁製品加重關稅，美國總統川普（Donald Trump）新計畫不僅引發歐盟（EU）、加拿大與墨西哥等國家反彈，如今就連同黨的議員們，似乎也不買單，紛紛跳出來呼籲川普放棄且三思而後行。聯邦眾議院（United States Representative）院長萊恩（Paul Ryan）就警告，他擔憂如真的實施懲罰機制，恐會引爆貿易戰爭或是多方抵制的連環效應，對於美國產業與經濟反而有嚴重傷害，希望川普能放棄加稅。

上任後不斷強調「公平」的川普，始終認為美國鋼鐵和鋁業遭受外國不公平競爭，週一宣布他將提出計畫，對外國進口鋼鐵增課25%與鋁製品10%的關稅。此舉一出，立刻引發美國各大貿易夥伴跳腳，鄰近的加拿大與墨西哥，也在第一時間雙雙拒絕，簽署新版北美自由貿易協定（NAFTA），大陸和歐盟也陸續威脅「以眼還眼」，讓全球大國之間的貿易對抗緊張局勢再次升高。

Small businesses are the engine of our economy. #TaxReform is allowing them to create more jobs and opportunity in communities across the country. https://t.co/WxAAj8RSBb — Paul Ryan (@SpeakerRyan) 2018年3月3日

萊恩的發言人史壯（AshLee Strong）說：「我們對爆發貿易戰爭的後果極為擔心，因此籲請白宮，不要推動這項計畫。新的稅改法已促進經濟發展，我們當然不希望損害那些成果。」參議院金融委員會也去文白宮（White House），呼籲白宮應中止提出此關稅計畫，甚至不排除對「失職」的白宮幕僚與顧問提出彈劾。

Welcomed new @FederalReserve Chairman Jay Powell to the office today. Thanks for stopping by. pic.twitter.com/4vP3OYA7ol — Paul Ryan (@SpeakerRyan) 2018年3月6日

外界認為，萊恩之所以如此憂慮，很可能與歐盟先前威脅，對知名美國重型機車品牌- 哈雷（Harley-Davidson）也祭出類似關稅措施，而哈雷的總部與生產基地正是在其選區威斯康辛州（Wisconsin），一旦受到歐盟打擊，恐將重創該州經濟發展。

(中時電子報)