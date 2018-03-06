藍委籲增加產假 勞動部：假別加總沒遜於他國

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過兩天就是婦女節，國民黨立委盧秀燕今天舉行記者會表示，我國勞工產假自1929年《工廠法》制定以來就規定產假8星期，但國際勞工組織建議勞工產假最少需要12週到14週，臺灣產假日數明顯落後於世界各國，因此她提案修法，希望勞工產假至少增加到12週，以保障婦女權益，進而增長我國生育率。

盧秀燕指出，目前世界各國已有51%的國家提供婦女至少14週的產假保障，20%的國家提供國際勞工組織建議的18週甚至更多，只有14%的國家提供不到12週的產假。盧秀燕說，職業婦女往往面臨家庭與事業兩難，政府應重視產假對婦女的重要性，提高產假日數，讓產婦與新生兒在生產後得到充分休息。

藍委蔣萬安則說，除了顧及產婦與新生兒的身心健康外，政府也要考量職場現實，他身邊就有女性朋友在要請產假前遭雇主解僱。蔣萬安認為，在修法增加產假的同時，政府也要思考給予雇主適當補助，讓雇主不要有太大負擔，也避免年輕人因為怕失去工作而不敢生孩子。

勞動部專委王雅芬表示，臺灣的產假與各國週數不一，內涵也不同，臺灣是分為各種不同目的，例如產前有安胎休養假、產後有產假、育兒有育嬰留職停薪等，臺灣還有其他國家沒有的產檢假，相關規定沒有遜於其他國家。王雅芬說，如果要調高日數，必須考量雇主人力調配及財源等問題，需要凝聚社會共識審慎評估。

(中時)

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