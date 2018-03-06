福島核災＋核二重啟 311環團遊行廢核

2018年03月06日 12:47 中時 廖德修 、 姚志平

福島核災7周年，環保團體原本就計劃在3月11日持續上街遊行廢核，昨天原能會又通過台電重啟核二廠2號機，讓環保團體相當失望、憤慨！今天上午在凱達格蘭大道舉行記者會，呼籲立法院為核二安全嚴格把關，能源轉型政策政府非做不可，才能永絕後患，不再受核害威脅。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美表示，台灣6部核能機組半數期停機，準備重啟的核二2號機設備老舊；且國內核電廠的安全紀錄一直有問題，很多事故、錯誤都是世界首例，證明行政管理有瑕疵；像核二2號機前年跳機，真正的原因並不單純，當時原能會尚未釐清責任，現在又審查通過台電的重啟申請，實在很荒謬。

全國廢核行動平台也說，過去這一年非核政策雖然開始推行，但政府卻並沒有建立轉型的心態與準備；能源轉型其實需要非常多的社會協力幫助，才能一起達到目標，政府卻用偷襲的方式一再放出供電吃緊訊息，進而準備重啟核二2號機，讓民間感到遺憾與失去信任感。

綠色消費者基金會秘書長方儉說，政府一直未公布實際供電資訊，賴揆上任時曾說有三個原則：確保安全、窮盡最後手段、社會共識，萬不得已才能重啟核電，但政府真的已窮盡所有節能、提高能源效率了嗎？其實只要推廣智慧型電錶（每個才1000多元），實施差別電價就能做到。但台電不想做，政府也只想用最偷懶的手段、重啟核二2號機了事。

環團將在周日（11日）上街遊行廢核，並呼籲立院把關，不該輕易重啟核二，核四也應儘速廢止拆除。而能源轉型更是非做不可，今年遊行將從核電除役、核廢處理、能源轉型三方面提出訴求，希望政府能以優先政策來進行，而非當作燙手山芋，拖延不處理。

整個遊行將以「面對核電代價、翻轉能源未來」為主軸。除了遊行外，也會在現場規劃翻轉能源未來展，邀請台灣各地積極實踐新能源行動的社區、新創團隊參加擺攤，以實際案例說明台灣可以做到廢核減煤、能源轉型。政府若是無能治理，公民將會自己展開行動，呼籲民眾一同參與遊行，持續監督政府。

(中時)