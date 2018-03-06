獨派青年交保鄉民不挺 蔣公陵寢潑紅漆惹民怨

2018年03月06日 12:58 中時電子報 張國欽

228紀念日朝蔣中正大溪慈湖陵寢潑紅漆的10位獨派青年，其中6人5日被逮，另有3人陸續主動到案，桃園地檢署訊後，深夜都依涉及妨害公務、毀損等罪嫌，裁定3萬至5萬元交保。

潑紅漆獨派被逮後交保，PTT不少鄉民紛紛留言酸說:「最好下次交保加倍再加倍」、「所以我也可以對人潑漆 反正可以洗掉」、「民進黨會出的啦」、「拼命對死人說你不應該被拜 這些精力留給跟dpp這個活人說」、「5萬太高不合理？敢潑就要敢付錢」、「被罰了再來啊！他們只是孩子」、「我覺得很爽」、「交保5萬不合理？之前毀損還有人被垃圾檢察官聲押的咧」、「孬孬台獨豬，又要哭著回家找媽媽了」、「最好下次交保加倍再加倍」、「台灣紅衛兵?垃圾學生!」。「好便宜！之後上節目傳通告費選民代就回本」。

另有鄉民說：「這是辦殺人放火嗎？」、「辦大案都沒這麼有效率」、「賣國忠無保、對抗殺人王5萬」，「現在感覺比較像觀光景點了，大綠金雞母，連桃園市長都巴著不撤」、「桃園市長不碰是政治因素不是觀光收入」。

這幾位228紀念日對蔣中正陵寢潑紅漆的獨派青年，事後發出聲明指出這次行動兩大訴求，一、徹底清除威權遺緒，停止以台灣資源供奉獨裁者，二、廢除兩蔣文化園區，威權遺緒不是觀光資源。獲得許多鄉民認同，並且留言：「我們這個政府好像也是中國來的」、「是不該花納稅錢去幫蔣家守墳墓啦」、「可是蔡英文和鄭文燦都沒要動耶」、「慈湖也是選舉工具而已 民進黨當然不敢動，要動早動了」。

潑紅漆事件之後，獨派青年就要求桃園市府廢除兩蔣文化園區，桃園市長鄭文燦當時回應表示，兩蔣文化園區是當年前副總統呂秀蓮在擔任桃園縣長任內所設置，目地其實就是為了卸除個人威權崇拜，是基於歷史文化及觀光價值。兩蔣雕塑公園於設置時，早已卸除威權崇拜的意味，可以基於觀光的理由保留。

鄭文燦指出，二二八和平紀念日，社會上湧現多元的反省是很正常的，不只是二二八事件有賠償條例，促進轉型正義的條例也已經通過，台灣社會已經民主化在處理歷史遺留的問題，必須要更用心，讓轉型正義帶來真相、公義與團結。

他還說，促轉條例通過後，所謂的「轉型正義不應該窄化為去蔣」，無須就路名、校名、公園名稱進行爭執，轉型正義核心目標是還原歷史，追求真相，保護人權，讓台灣社會能夠邁向更高的和解，進而凝聚成為一個共同體。

(中時電子報)