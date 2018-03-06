長庚研究靜脈曲張會致命 引來40家多外媒爭相報導

林口長庚皮膚科副主任張學倫研究靜脈曲張的併發症，引起國際媒體相爭報導。（陳志祥攝）

友善列印
中時

常穿高跟鞋出門的女人要留意靜脈曲張的併發症！長庚醫院最新研究發現靜脈曲張患者產生深層靜脈栓塞是正常人的5.3倍，嚴重者會致命，這項研究榮登國際頂級期刊「美國醫學會雜誌」，並且引起包括CNN、路透社等40多家國際媒體報導。

腿部的靜脈為了對抗地心引力，讓血液從腳流回心臟，必須利用小腿肌肉當做幫浦、靜脈內的瓣膜防止血液逆流，如果瓣膜出了問題，血液便會淤積在下肢血管，造成管徑變大、變形、扭曲。

靜脈曲張常常被認為只是影響外觀的疾病，不治療也不會有嚴重的併發症或是死亡。然而長庚醫院皮膚科團隊以平時臨床常見的現象，進行深入研究，發現很多人輕忽靜脈曲張，等到發生深層靜脈栓塞才去就醫，此時產生肺栓塞是正常人1.73倍。

長庚醫院皮膚科副主任張學倫指出，產生靜脈曲張的原因有遺傳、年紀、外傷、生活型態、懷孕、體質與工作等，在國外估計有23％的民眾患有靜脈曲張，因此張學倫的研究才會造成外國媒體產生興趣，加以大幅的報導，連長庚內部的醫生都很吃味！

張學倫是針對2001至2013年台灣地區靜脈曲張約21萬名患者進行長期追蹤，研究靜脈曲張者與正常人相比，是否易有深層靜脈栓塞、肺栓塞與周邊血管疾病，證實會有嚴重併發症。

在台灣每年卻僅有0.53％的靜脈曲張者就醫，張學倫表示，大多數靜脈曲張者未受到應有診療，以年層分析，深層靜脈栓塞以年紀大者為多，年輕族群（20至54歲）較少，但是年輕者的症狀反應比年長者嚴重。

張學倫強調，走路、跑步等運動有預防靜脈曲張的好處，但是穿著高跟鞋走路就不行，因為腳踝沒有活動、並把血液壓縮在小腿；同時張學倫也不建議患有靜脈曲張者常泡溫泉。

若是想要達到治本效果必須採用最新的微創血管內射頻治療方式，把受損靜脈封閉、改變血流，這方式不僅安全性高、使用局部麻醉、傷口幾乎無疤痕，無恢復期，老師、廚師上午治療，中午即可上班。

(中時)

醫療匱乏、共用針具　原住民C肝… 解尿有排氣聲 男竟罹大腸癌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。