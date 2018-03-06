長庚研究靜脈曲張會致命 引來40家多外媒爭相報導

2018年03月06日 13:24 中時 陳志祥

常穿高跟鞋出門的女人要留意靜脈曲張的併發症！長庚醫院最新研究發現靜脈曲張患者產生深層靜脈栓塞是正常人的5.3倍，嚴重者會致命，這項研究榮登國際頂級期刊「美國醫學會雜誌」，並且引起包括CNN、路透社等40多家國際媒體報導。

腿部的靜脈為了對抗地心引力，讓血液從腳流回心臟，必須利用小腿肌肉當做幫浦、靜脈內的瓣膜防止血液逆流，如果瓣膜出了問題，血液便會淤積在下肢血管，造成管徑變大、變形、扭曲。

靜脈曲張常常被認為只是影響外觀的疾病，不治療也不會有嚴重的併發症或是死亡。然而長庚醫院皮膚科團隊以平時臨床常見的現象，進行深入研究，發現很多人輕忽靜脈曲張，等到發生深層靜脈栓塞才去就醫，此時產生肺栓塞是正常人1.73倍。

長庚醫院皮膚科副主任張學倫指出，產生靜脈曲張的原因有遺傳、年紀、外傷、生活型態、懷孕、體質與工作等，在國外估計有23％的民眾患有靜脈曲張，因此張學倫的研究才會造成外國媒體產生興趣，加以大幅的報導，連長庚內部的醫生都很吃味！

張學倫是針對2001至2013年台灣地區靜脈曲張約21萬名患者進行長期追蹤，研究靜脈曲張者與正常人相比，是否易有深層靜脈栓塞、肺栓塞與周邊血管疾病，證實會有嚴重併發症。

在台灣每年卻僅有0.53％的靜脈曲張者就醫，張學倫表示，大多數靜脈曲張者未受到應有診療，以年層分析，深層靜脈栓塞以年紀大者為多，年輕族群（20至54歲）較少，但是年輕者的症狀反應比年長者嚴重。

張學倫強調，走路、跑步等運動有預防靜脈曲張的好處，但是穿著高跟鞋走路就不行，因為腳踝沒有活動、並把血液壓縮在小腿；同時張學倫也不建議患有靜脈曲張者常泡溫泉。

若是想要達到治本效果必須採用最新的微創血管內射頻治療方式，把受損靜脈封閉、改變血流，這方式不僅安全性高、使用局部麻醉、傷口幾乎無疤痕，無恢復期，老師、廚師上午治療，中午即可上班。

(中時)