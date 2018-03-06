寇健文：習促統反獨並重 王岐山是重要副手

2018年03月06日 14:08 旺報 林永富

政大國關中心主任寇健文6日接受《POP撞新聞》節目主持人黃清龍專訪指出，中共總書記、國家主席習近平對台策略與前任胡錦濤不同之處在於，胡較重視反獨，習對促統和反獨一樣重視，甚至更高。未來習對台方向軟硬兼施基本不變，但戰術方面，更重視社會經濟融合。採用單邊布局、操之在己的策略。

他說，大陸方面知道民進黨蔡英文政府不可能對大陸有任何退讓，因此大陸方面祭出的惠台措施採取與過去不同方式，例如在二二八當天祭出惠台31項措施，就是想操之在己的策略。台灣應對方式，要取決於中美關係和相關國際力量的消長。

對於習近平發動修憲的背後意涵，寇健文表示，習近平在聲望、權力最高時進行修憲，其中原因也是告訴盟友和政敵，不要以拖待變，習近平仍掌有主動權。此外，總書記和軍委主席都沒有任期限制，國家主席近年來的重要性日趨增加，為防止自己「跛腳」，選擇在聲望、權力最高時推動修憲，為2022年連任做準備。

被問到未來的中美關係，寇健文指出，前中紀委書記王岐山是習近平可信任的重要人物，不只是在外交方面，也包括經濟層面。他強調，王岐山未來扮演的角色，將是習近平重要副手。

寇健文表示，從胡錦濤末期開始，中國的外交策略可用16個字形容：和平崛起、維護利益、不怕摩擦、避免戰爭。其中習近平更強調維護中國核心利益，無論經濟或外交。例如在南海議題不怕和美國有摩擦。

(旺報)