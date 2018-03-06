MLB》道奇守護神不滿擺爛隊：國民隨便打都封王

2018年03月06日 13:13 中時電子報 蔡銘仁

大聯盟近年不少隊大打重建牌，為養成新秀犧牲戰績，甚至有故意擺爛之嫌，這可讓道奇「守護神」簡森(Kenley Jansen)頗有微詞，甚至把矛頭對準國聯東區，馬林魚、勇士跟費城人都邁入重建，僅剩大都會還稍為有得拚，國民簡直像是不用打都會封王。

國民有哈波(Bryce Harper)、薛爾瑟(Max Scherzer)等強將，戰力是有爭冠水準；但簡森會這麼說，也不是沒有原因。光看去年，唯一能跟國民一拚的大都會低迷，國民幾乎才打半個球季，就已經穩拿分區龍頭。

最後國民毫無懸念連2季在分區封王，近6年已經拿了4次分區冠軍；更扯的是，他們也是國聯東區唯一勝率超過5成的球隊。放眼新球季，勇士跟費城人持續重建，馬林魚去年季後也大清倉，現在看起來有機會威脅國民地位的，還是只有大都會。

但在國聯中區跟西區，可就不是如此；簡森直言，這2個分區都至少有3隊能競逐分區冠軍。不過，《theScore》記者威爾(Brandon Wile)透露，簡森雖點出國聯東區的幾隊有這問題，但像美聯中區的老虎、皇家跟白襪，也讓人有類似的感覺。

「我覺得他們只是在爭誰的收入最高。」簡森認為，那些球隊根本沒想過要拿冠軍，他並不是不尊重他們，但他希望看更多球隊在場上能更有競爭力。以簡森的東家道奇來說，他們今年可說是身在一級戰區，去年有響尾蛇跟洛磯出頭，巨人跟教士季後也補強，幾乎5隊都不好打。

(中時電子報)