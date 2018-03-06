知名部落客「林氏璧」竟是台大醫 寫業配文被記過

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中時電子報
翻攝自《林氏璧和美狐團三狐的小天地部落格》

台灣人到日本旅遊前，一定都會先拜讀過林氏璧的文章，但日前有民眾向法務部廉政署檢舉，林氏璧身為台大醫院公職醫師，不得經營商業或投機事業，卻接受廠商試吃、試住邀約、工商服務、分潤、代購等商業行為，違反《公務員服務法》予以記過一次。台大醫院發言人表示，感染科孔姓醫師一月已離職。

擁有89萬粉絲、網頁每日2萬瀏覽量的日本旅遊部落客「林氏璧」，因業配行為被記過，但公文中寫道，林氏璧曾表示部落格內容是妻子完成，他只是提供旅遊照片、沒有公司股份，只是「幫忙家人」而已。

業配文記過爭議 前台大醫「林氏璧」回應

但懲戒委員會認為，林氏璧曾在部落格上說「文章95%都是林氏璧寫的」，並建議廠商同時邀請夫妻兩位，林氏璧負責照相、其妻負責美食，與自身辯詞不符，且孔姓感染科醫師從102年7月起在台大醫院擔任公職醫師，自102年10月起至106年8月止的請假情形，赴日旅遊、辦事及個人急事須處理多達35次，無法認定僅是「幫忙家人」。

台大醫院於去年10月召開員工考績（核）委員會議，審認孔違反《公務員服務法》第13條第1項、公務員不得經營商業規定，不過考量孔需執行臨床工作，為免影響病人醫療權益，不予停職，僅由教育部移付懲戒，之後孔沒有再提出答辯。

事件爆發後，部落客界紛紛議論，若根據此規定，許多經營網站、臉書粉絲團的教師、公務員等都有可能連帶受懲，影響層面甚廣。

林氏璧在部落格發文回應，寫道「長久以來我維持醫院醫師和旅遊部落客的兩個身分，身心俱疲，已萌生辭意。我離開並不是因為這個檢舉，而是我無法兼顧兩個身分。感謝國家，院方長期以來的栽培」。林氏璧也在判決出來前的2017年12月31日就自請離職。

(中時電子報)

文章來源：教育部書函

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