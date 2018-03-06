打蒼蠅不打老虎？孫大千：民進黨退化成「3盲」政黨

2018年03月06日 13:27 中時電子報 陳定瑜 ／即時報導 ／即時報導

民進黨縣巿長選舉初選相當激烈！昨起連3天進行嘉義縣、高雄市、台南市初選民調，嘉縣部分今上午確定翁章梁出線。國民黨前立委孫大千說，民進黨中央選對會在3縣市初選，只針對違規宣傳民調、網路攻訐同志調查，為何不查來源不明政治獻金？

孫大千今在臉書發文，質疑民進黨執政後，真要「退化」成一個「眼盲、理盲、心也盲」政黨嗎？他指出，有2位民進黨台南市長初選參選人，向黨中央表達，黨內初選過程中，豪華奢侈，開銷上億，鉅額政治獻金來源不明的情況相當嚴重，為什麼選對會好像完全沒聽到？

孫大千說，「官商勾結，收受不當政治獻金」，和「違規宣傳民調及網路攻訐同志」相較之下，到底哪一個對民進黨理想和形象的傷害比較大？為什麼選對會「只打蒼蠅，不打老虎」？為什麼不敢要求台南市長初選參選人，公開競選收支明細呢？

孫大千表示，選舉過程的正義，足以反映一個政黨，包裝在華麗政治語言和宣傳口號內的真正靈魂。他說，這就是民進黨在權位利益和理想初衷之間，做出最後選擇嗎？展現給民眾和歷史的一個殘破不堪的政黨靈魂嗎？

民進黨2月26日舉行台南市長初選電視政見發表會，前台南市副市長顏純左（左起）、立委黃偉哲、前副秘書長李俊毅、立委葉宜津、立委陳亭妃、立委王定宇等6位參選人。（王英豪攝）

以下為孫大千臉書全文：

如果，民進黨中央選對會在此次三縣市黨內初選中，只是準備針對違規宣傳民調和網路攻訐同志兩部分，展開調查，進行處理。那麼，我不得不問一句，難道，民進黨執政後，真的要「退化」成為一個「眼盲、理盲、心也盲」的政黨了嗎？

請教民進黨中央選對會幾個問題：

第一，選對會表示，相關違規事項是來自於參選人的檢舉。但是，至少有兩位民進黨台南市長黨內初選的參選人，曾經公開向黨中央表達，台南市長黨內初選過程中，豪華奢侈，開銷上億，鉅額政治獻金來源不明的情況相當嚴重，為什麼選對會卻好像完全沒有聽到？

第二，「官商勾結，收受不當政治獻金」，和「違規宣傳民調及網路攻訐同志」相較之下，到底哪一個對民進黨理想和形象的傷害比較大呢？為什麼選對會「只打蒼蠅，不打老虎」呢？

第三，為什麼始終不敢要求參與台南市長黨內初選的參選人，全面公開競選經費的收支明細呢？

第四，選舉的過程和結果，各自代表了不同的意義。結果的勝負，關係到執政權力和政黨版圖，然而，過程的正義，卻是足以反映出一個政黨，包裝在華麗的政治語言和宣傳口號之內的真正的靈魂。這就是民進黨在權位利益和理想初衷之間，做出的最後選擇嗎？展現給民眾和歷史的一個殘破不堪的政黨靈魂嗎？

(中時電子報)