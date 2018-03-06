歐德曼前妻殺出 「恭喜奧斯卡頒獎給2位施暴者」

蓋瑞歐德曼昨在奧斯卡金像獎上封帝，前妻唐雅出面諷刺。（圖／達志影像）

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中時電子報
唐雅諷刺奧斯卡頒獎給歐德曼與柯比兩位施虐者。（圖／達志影像）

第90屆奧斯卡金像獎昨台灣時間5日上午落幕，矚目的影帝獎項頒給59歲英國男星蓋瑞歐德曼（Gary Oldman），他在《最黑暗的時刻》扮演英國前首相邱吉爾獲得青睞，歐德曼鍍金後，他的第3任前妻唐雅（Donya Fiorentino）稍早再受訪，諷刺說：「恭喜奧斯卡頒獎給2位施暴者」，將曾涉性侵案的柯比布萊恩（Kobe Bryant）也拖下水。

歐德曼曾與第三任妻子唐雅有過4年婚姻，上月唐雅受訪，公開批評歐德曼：「他偷走我的孩子、毀了我的人生」，兩人2001年訴請離婚時，唐雅聲稱前夫遊手好閒，每周花數千元英鎊召妓、嗑藥，歐德曼則反擊女方沉迷毒品，未盡為人母的責任，法院最後將兩個兒子的監護權判給歐德曼。

如今見歐德曼在奧斯卡典禮上封帝，據《TMZ》報導，唐雅不滿再開腔，稱奧斯卡應該再頒發「最佳偽君子獎」給歐德曼與柯比，並酸：「恭喜！奧斯卡頒給不只一個，而是兩位施暴者，我以為我們已經進步了，但『MeToo』運動我們做了什麼？」

報導指出，唐雅過去曾控訴歐德曼虐待她的身體與精神，還用手機毆打她，而柯比2003年曾被指控性侵19歲的旅館女服務生，傳聞柯比最後付了500萬美元封口費才使此事落幕，但柯比否認此事。

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(中時電子報)

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