狠踹、拖行...台南幼兒園爆2師虐童

2018年03月06日 14:11 中時 莊曜聰

台南永康一間幼兒園傳出教師對孩童施暴事件（莊曜聰翻攝）

永康一家幼兒園傳出教師對幼童施暴事件，家長提驗傷單提告。(莊曜聰翻攝)

永康一家幼兒園傳出教師對幼童施暴事件，家長提驗傷單提告。(莊曜聰翻攝)

台南一家幼兒園傳出教師對幼童施暴事件，顏姓家長指控，自己2歲的孩子近2個月來身上常出現外傷，上月中旬還出現嘔吐現象，就醫後診斷出頭部有外傷及腦震盪情形，向園方調閱監視錄影器，發現2位教師有不當行為，且還有其他孩子受害，決定向警方提告，也要聯絡其他不知情的家長一起討回公道。

顏姓家長表示，小孩曾說過會受傷是教師造成，因遭到園方否認，所以設法調閱監視器畫面追查，發現36歲的吳姓班導及27歲的陳姓導師助理對班上孩童有腳踢、強拖、單手拎起等動作，受害孩童至少有3到4位，且認為園方處理態度不積極，才決定持驗傷單向警方報案。

遭指控的幼兒園今天照常營業，針對監視器內容，園方指出，顏童會腦震盪，應該是被林童推倒撞到桌子造成，吳姓班導師及陳姓導師助理表示「沒有施暴」，且兩人都已在2月底離職，目前靜待司法調查。

永康警分局復興派出所副所長林璟翔說，針對家長的提告，將通知兩位已離職的教師前來說明，以釐清案情。

(中時)