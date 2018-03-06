86億花博預算監督小組開會無資料 抨擊黑箱作業

2018年03月06日 14:28 中時 陳世宗

市府副秘書長郭坤明說，因議員調閱資料高達20幾項有些尚待整理釐清，準備不及希望專案小組能再給市府1個月時間。（陳世宗攝）

台中市議會「監督2018臺中世界花卉博覽會工作進度專案小組」6日召開第二次會議，卻因會前未將資料送達給議員，相關局處首長應列席未請假，引起國民黨團市議員強烈不滿，抨擊市府公然拒絕監督的黑箱作為；決議4月12日再行召開，相關資料應會前三天送達議員手上。

市議員黃馨慧指出，花博開幕距今不到9個月，但展區主體建築迄今尚未完工、相關策佈展資訊付之闕如，為促使市政府能如期如質舉辦花博，議會於2月6日將監督小組會議記錄發函給市政府，要求專案小組開會時，市府相關首長及單位主管均應列席，並報告工作進度。

市議員楊正中不滿說，6日開會除花博辦執行秘書陳如昌請假外，建設、農業等局處首長均未請假缺席，這是不尊重議會、打臉積極爭取當召集人的曾朝榮議員。會議記錄送達市府至今已1個月，花博辦公室工作人員2、30人，卻連準備資料都成問題！氣得將會議紀錄撕碎。

會中民進黨市議員謝志忠、翁美春，無黨籍尤碧鈴、超黨派朱元宏等，針對花博辦公室開會前未送達資料，相關局處長未列席表達不滿。市府副秘書長郭坤明說，因議員調閱資料高達20幾項有些還尚待整理釐清，因準備不及希望專案小組能再給市府1個月時間。

召集人曾朝榮指出，副市長張光瑤說花博要準備的資料一台車也載不完，希望能分局處來說明及備詢，如有滯礙難行亦應告知？下次會議改於4月12日舉行，資料應於開會前三天送達議員手上，如無法完整提供應有書面說明；相關局處長亦應盡量出席，否則就應請假。

(中時)