東京國際食品展開幕 花媽扮推銷員力薦高雄物產

2018年03月06日 14:22 中時 李義

市長陳菊大力推薦高雄水果等農漁產品。（農業局提供）

「2018東京國際食品展」6日於幕張國際展覽館隆重開幕，高雄市長陳菊率團組成「高雄物產館」參展，以「高雄好食、安心首選」為主題，傳達「高雄產地直送、安心美味食材」食品安全概念，表現農漁產達人之用心耕作養殖、誠心，盼能打達日本市場。

陳菊致詞時向日本強力放送，高雄市是農漁特產豐富的美麗城市，高雄的蜜棗佔台灣產量有43%，今年高雄蜜棗在全國台灣優良棗園評鑑中,獲得21個獎項，可以說台灣最安全最高品質的蜜棗都是在高雄，期待這首次進口來日本的蜜棗，可以受到日本好朋友的喜愛。

她還說，高雄同時也是水產豐富的港灣城市，高雄的鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚及石斑魚產量也是全國最高。

陳菊不但大力推薦高雄物產，現場還有發送超夯的日文版高雄海味摺頁，嚴選28項高雄優質水產伴手禮，推薦6條高雄海線觀光全攻略。期望吸引日方業者組團參訪港都農、水產加工業，並同步帶動高雄住宿、餐飲、旅遊、交通等商機。

高雄物產館由市府農業局、海洋局與轄內農民團體、農企業及台灣區冷凍水產工業同業公會等單位組成。

參展廠商計11家，包括保證責任高雄市旗山果菜運銷合作社、保證責任高雄市大樹蜂產品運銷合作社、加洲果菜運銷合作社、大樹區果樹產銷班第34班、青山茶葉、綠冠專業有機鳳梨農場、允偉興業股份有限公司、天時福水產品食品股份有限公司、魚之達人水產股份有限公司、元海鄉實業股份有限公司、得意中華食品有限公司等。

海洋局協同台灣區冷凍水產公會會員等廠商參展，攜手合作打出「高雄海味」品牌，帶來深受日本人喜愛的天時福烏魚子系列商品，還有虱目魚肚、石斑魚片、魷魚一夜干、鯛魚片及鱸魚片等水產品；此外，在高雄以滷味起家的得意中華食品有限公司，同場推出以高雄5寶的限量版「高雄海味禮盒」，要用即開即食的滷製水產品來攻占日本人的胃。

高雄市政府統計主要輸日農產，玉荷包荔枝、鳳梨、香蕉等農產品，去年外銷日本量達893公噸；今年首推之蜜棗，目標挑戰80公噸，整體外銷量力拚200公噸。

漁產方面，高雄漁業生產量約52萬噸，占全國產量53%，全台鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚及石斑魚5種魚種外銷日本量達7.7萬公噸，金額約新台幣131億元，相較105年成長新台幣23億元；此外，台灣鯛與鱸魚也是非常重要的養殖水產品，兩者去年外銷日本逾641公噸，約新台幣1.7億元。

(中時)