《臺北米其林指南》永康牛肉麵、茂園台菜 入榜必比登推介名單

2018年03月06日 14:13 工商 姚舜

以評鑑餐廳星級佳餚聞名的米其林，選在3月14日《臺北米其林指南》正式宣布出刊的前一星期，於今天率先公佈榮獲「必比登推介（Bib Gourmand）」的美食餐廳名單。「必比登推介」是米其林評審員頒給餐飲業者的一項殊榮，這些餐廳供應物超所值的美味佳餚。

首屆台北「必比登推介」名單涵蓋了36間餐館和店家，其中有10間來自台北著名的夜市。

2018《臺北米其林指南》必比登推介美食名單。(業者提供)

2018《臺北米其林指南》必比登推介美食名單。(業者提供)

想想廚房的裝潢融合了酒館與居家風格，與台灣現有的其它印度餐廳很不一樣。(圖／姚舜攝)

想想廚房的牛排，是將上好的肋眼牛肉裹上了用肉桂、八角、丁香等各式香料作的醬汁後熟成7天，再先煎後烤而成，味道很迷人。(圖／姚舜攝)

米其林指南國際總監米高·艾利斯（Michael ELLIS）表示，米其林評審員深入挖掘台北美食各式各樣的風貌和精緻美味，其中也包含了當地的特色佳餚，例如牛肉麵、豬腳、花枝丸等等，全都是味美價廉的餐點。從夜市挑選出來的風味小吃則是包括了健康養生的麻油雞、豬肝/豬肚湯、雞雜滷味、海帶、鴨翅。我們還收錄了一間供應素食臭豆腐的店家，這可是台北人氣無敵的平民美食。」

在「必比登推介」的名單當中，有5間餐館是台式料理風格，分別是：茂園，一家服務親切的家庭式餐廳，於1971年成立，供應古早味的台式佳餚。美麗餐廳，其第二代經營者堅持以自家食譜烹調，呈現道地的台灣口味。My灶，一間將現代風味融入傳統台灣美食的台菜小館。我家小廚房，一個自家經營的小餐廳，供應台灣、湖南、浙江、四川的特色美食。雙月食品，致力推出健康養生的家常菜，每日提供新鮮現作的招牌放山雞湯。

「必比登推介」榜上的牛肉麵也是一絕，共有8家餐廳入選，包括：永康牛肉麵、牛店精燉牛肉麵、劉山東牛肉麵、林東芳牛肉麵、廖家牛肉麵、老山東牛肉家常麵店、建宏牛肉麵。另外要特別介紹的是清真中國牛肉麵食館，這家擁有60多年歷史的麵店別具風味，值得前往一嚐。

此外，台北知名的夜市總共有10項街頭美食獲選進入今年的《臺北米其林指南》。「必比登推介」的街頭美食中，有3間來自饒河夜市：陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、施老闆麻辣臭豆腐。而南機場夜市、寧夏夜市、臨江街夜市則各有2間入榜。最後榮登榜上的街頭美食是海友十全排骨，這家在士林夜市經營超過40年的老字號店攤，一直以來都採用15種以上的中藥秘方烹調出美味養生的藥膳排骨湯。

「必比登推介」的名單也精選了江浙菜、上海菜、粵菜、北京菜等特色料理。來自亞洲其他地區的異國美食也囊括在內，例如濱松屋，這是一家採用當地新鮮鰻魚入饌的日本料理店，招牌菜是「鰻魚飯三吃」，食客可以品嚐純粹原味的鰻魚飯，或加入海帶、蔥花、芝麻入味，或加入茶和芥末變成茶泡飯。還有一間不容錯過的餐廳是祥和蔬食，它是台灣第一家四川素食餐廳，也榮獲必比登的美食推薦。

(工商)