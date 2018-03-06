只吃紅燒麵竟酒測超標？女子獲判無罪定讞

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中時

宜蘭吳姓女子前年開車遭員警酒測後超標，她辯稱只吃1碗素食紅燒麵沒喝酒，且後來自行到醫院驗血也沒有酒精反應，但檢方仍將她起訴。高院維持一審判決，認定警方未依規定讓她先漱口，又不當拒絕她要求抽血複驗，判她無罪定讞。

檢方起訴指控，吳女在2016年12月21日下午3點多，在不詳處所喝酒後，開車於宜蘭縣羅東鎮一處汽車停車場擦撞他車，員警據報趕到現場處理，並對吳女進行酒測，她第1次吹氣儀器並無反應，她重吹一次後，儀器顯示她的酒精濃度達每公升0.39毫克。

吳女堅稱事發前只吃1碗素食紅燒麵、沒喝酒，要求抽血複驗洗刷清白，但進行酒測的員警拒絕，員警強調當時所用酒測儀器還在檢驗合格1年有效的期間內，無須再驗血；吳女當晚10點許到地檢署複訊被請回後，立刻到醫院自費驗血，確認沒酒精成分。

宜蘭地院審理後認為，酒精進入人體會藉由血液擴散到肺部，檢測呼氣酒精濃度可反映血液中的酒精濃度，但受測前若剛喝過含酒精的飲料，會殘留口腔干擾酒測正確性，因此酒測程序規定若有此疑慮，應讓受測者先漱口。

法官指出，當時施測員警與被吳女擦撞的車主，都證稱沒聞到吳的身上有酒氣或步履搖晃等異狀，員警還對吳女說「我也覺得很驚訝，有酒駕的話就是酒氣很重才對啊」等語，可見員警也懷疑酒測結果，但卻未讓她到醫院驗血檢測，因此判吳女無罪。

檢不服提上訴，指稱員警酒測程序沒有瑕疵，請求改判有罪；高院認為，員警未依程序規定讓吳女先漱口，又不當拒絕吳女要求抽血複驗、妨害吳女請求調查對自己有利證據的權益，因不能排除酒測儀器出現異常的可能，判吳女無罪確定。

(中時)

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