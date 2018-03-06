婦女節將至　廣州接連舉辦170多項活動

2018年03月06日 15:01 旺報 黃冠智

為聚焦新時期廣州女性的追求、奮鬥目標，展示花城女性新風貌，廣州市委宣傳部和廣州市婦聯，共同舉辦的紀念「三八」國際勞動婦女節108週年暨「聽見花開」藝術季系列活動，將在3、4月綻放。

此外，由廣州市婦聯、廣州市直機關婦工委、各系統婦委會、各區婦聯等舉辦的系列「三八」婦女節紀念活動也將拉開序幕，170多項活動將為廣州女性帶來多種體驗。

今年婦女節活動將從一場百年羊城女性圖片展開始，該展覽刻畫出百年以來的羊城女性群像。廣州市婦聯主席劉梅表示，今年活動，除了回顧歷史，展現縱深感，也將用不同藝術形式來呈現當下；其中包含音樂會、話劇、畫展、舞蹈等。

從9日開始，由市婦聯和市委宣傳部主辦的5場「她說」新時代女性主題系列沙龍，也會依序開講，從新時代女性的精神與價值觀、財富觀念、廣州印象等方面，探尋女性與廣州的奇妙碰撞。

今年婦女節系列活動，公益理念也貫穿始終。由市婦聯牽頭的「廣州媽媽愛心計畫」第3期即將啟動。據了解「廣州媽媽愛心計劃」已成功舉辦2期，救助超過4000名廣東省內原發性婦科癌症患者。

此外，市婦聯也將舉行巾幗志願送春風活動、讓愛回家——反家暴聯動機制宣傳活動、送教下基層等一系列公益活動，從多方彰顯女性力量。

(旺報)