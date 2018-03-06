婦女節將至　廣州接連舉辦170多項活動

友善列印
旺報

為聚焦新時期廣州女性的追求、奮鬥目標，展示花城女性新風貌，廣州市委宣傳部和廣州市婦聯，共同舉辦的紀念「三八」國際勞動婦女節108週年暨「聽見花開」藝術季系列活動，將在3、4月綻放。

此外，由廣州市婦聯、廣州市直機關婦工委、各系統婦委會、各區婦聯等舉辦的系列「三八」婦女節紀念活動也將拉開序幕，170多項活動將為廣州女性帶來多種體驗。

今年婦女節活動將從一場百年羊城女性圖片展開始，該展覽刻畫出百年以來的羊城女性群像。廣州市婦聯主席劉梅表示，今年活動，除了回顧歷史，展現縱深感，也將用不同藝術形式來呈現當下；其中包含音樂會、話劇、畫展、舞蹈等。

從9日開始，由市婦聯和市委宣傳部主辦的5場「她說」新時代女性主題系列沙龍，也會依序開講，從新時代女性的精神與價值觀、財富觀念、廣州印象等方面，探尋女性與廣州的奇妙碰撞。

今年婦女節系列活動，公益理念也貫穿始終。由市婦聯牽頭的「廣州媽媽愛心計畫」第3期即將啟動。據了解「廣州媽媽愛心計劃」已成功舉辦2期，救助超過4000名廣東省內原發性婦科癌症患者。

此外，市婦聯也將舉行巾幗志願送春風活動、讓愛回家——反家暴聯動機制宣傳活動、送教下基層等一系列公益活動，從多方彰顯女性力量。

(旺報)

雷鋒主題藏品　亮相廣東民間工藝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。