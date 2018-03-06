2018年03月06日 14:38 中時 呂妍庭

民調贏8％ 翁章梁：會盡最大努力尋求支持。

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，翁章梁以8％贏過張明達，得知勝選第一時間，翁章梁團隊驚呼尖叫，有人因過於喜悅而落淚，翁章梁一抵達，不少支持者和團隊成員馬上給他大大擁抱，不過翁章梁本人雖有欣喜，仍強調要低調謙虛，會用最謙虛和最積極的態度，盡最大努力，爭取黨內同志的認同和支持，團結迎接2018年底五合一的勝選。

翁章梁說，所有競爭有輸有贏，大家都是為了年底團結勝選而努力，如年底縣長選舉勝選，才真正值得高興，呼籲支持者以團結為重，面對不同競爭者，不要有太多言語刺激，或過於高調的說法，一定要謙虛低調，畢竟年底團結勝選才是最主要的目標。

會不會邀張明達陣營擔任競選團隊的一員？翁章梁說團隊內部要再討論看看，但仍要尊重議長的意思，彼此再來討論。被問到民調結果，翁章梁強調不管贏多贏少，團結勝選最重要，不需做過多測和解讀，指這次黨內初選，民進黨兩位候選人都拉高知名度，已經打開嘉義縣的知名度，數字的高或低只是結果，希望透過黨內初選，累積嘉縣民眾的認同感，再趁勝追擊贏得年底選舉。

(中時)

翁章梁以謹慎態度發表初選勝利談話。（呂妍庭攝）

翁章梁競選團隊發言人林緗亭得知民調勝選時，顯得十分激動。（呂妍庭攝）

翁章梁發表初選勝利感言後，和太太相互擁抱。（呂妍庭攝）