「小學英檢」表現好學童　語測中心提供獎勵

2018年03月06日 14:34 中時 林志成

財團法人語言訓練測驗中心今天表示，為鼓勵學童均衡培養英語能力，今年設置獎勵辦法，提供近400個獲獎機會，表揚在小學英檢（GEPT Kids）中，聽、說、讀寫表現俱佳的考生。

語測中心為台灣小學生設計的「小學英檢」評量聽力、口說、讀寫三大維度能力，自推出以來獲許多公私立小學以及機關委託辦理專案考試，例如新北市及人小學、新竹市曙光小學、臺中市育仁小學連年採用，以及新竹、台南、金門等縣市採「專案考服務」，透過這項檢測的評量結果，協助學校、家長了解學生的學習成效，作為政策或課程規畫的參考。

語測中心表示，今年將設置獎勵辦法，提供近400個獲獎機會，表揚聽、說、讀寫表現俱佳的考生。該獎勵將首度適用於今年6月9日舉辦的「小學英檢」，現正受理報名中。獎勵辦法與測驗時程詳見官網（www.geptkids.org.tw）。

凡今年報考「小學英檢」且筆試成績達9.5顆太陽、口試達4.5顆太陽(含)以上者，即可獲得「資優生」或「小達人」獎勵。敘獎分兩次進行，第一次是今年7月，對象為6月份「小學英檢」的成績優秀考生；第二次是明年1月，對象是12月份的考生。

語測中心提醒，「小學英檢」可報考口試、筆試之單項或兩項，且報考順序不拘；若考生分別於上、下半年報考口、筆試，則將納入明年1月之敘獎對象。

(中時)