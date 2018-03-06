金髮男專櫃試戴金飾 原來是偷竊買毒品

莊男假借試戴金項鍊，趁隙偷走，變現購毒品。（陳淑芬翻攝）

友善列印
中時
莊男假借試戴金項鍊，拿到項鍊趁隙奪門逃逸的畫面。（陳淑芬翻攝）

35歲莊姓男子日前到中市1家百貨公司金飾專櫃以試戴為由，拿著金項鍊趁隙拔腿就跑，拿去變賣購買海洛因毒品施打，業者向第三警分局立德派出所報案，警方循線在短短1.5個小時內於員林1家汽車旅館逮到莊男，查獲毒品，依法送辦。

警方調查，莊男在2日晚間於百貨公司內向金飾專櫃表示要試戴男用金項鍊，趁店員疏於注意之際，竟拿著價值6萬多元的金項鍊衝出大門逃逸，店員察覺追出，莊男已不見蹤影，轉向警方報案。

警方過濾監視影像發現，犯嫌染一頭金色頭髮、穿牛仔褲，身形及特徵與常在轄內出沒的莊男相近，追查出他藏身在員林1家汽車旅館內，警方當天晚間驅車南下追緝，莊男正要外出購物，毫無防備就被逮，警方並在房內查獲毒品海洛因與針筒。

莊男坦承犯案，但供稱是奶奶住療養院需要支付費用，金項鍊早在南下途中變現獲得3萬2300元，經購買毒品後剩下2萬2000元，警方帶著莊男到銀樓取贓，順利取回遭竊的金項鍊，於偵詢後將莊男移送法辦。

警方調查，莊男毒癮發作，犯案前還到百貨公司勘查地形，再刻意挑選晚間人潮少時動手，得手變現後立即購買毒品施打，他以為逃到鄉下就安全無虞，沒想到，在短短1個半小時內就被逮了。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

只吃紅燒麵竟酒測超標？女子獲判… 人妻被醫美丈夫安排到酒店當「臥…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。