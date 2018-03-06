金髮男專櫃試戴金飾 原來是偷竊買毒品

2018年03月06日 14:38 中時 陳淑芬

莊男假借試戴金項鍊，拿到項鍊趁隙奪門逃逸的畫面。（陳淑芬翻攝）

35歲莊姓男子日前到中市1家百貨公司金飾專櫃以試戴為由，拿著金項鍊趁隙拔腿就跑，拿去變賣購買海洛因毒品施打，業者向第三警分局立德派出所報案，警方循線在短短1.5個小時內於員林1家汽車旅館逮到莊男，查獲毒品，依法送辦。

警方調查，莊男在2日晚間於百貨公司內向金飾專櫃表示要試戴男用金項鍊，趁店員疏於注意之際，竟拿著價值6萬多元的金項鍊衝出大門逃逸，店員察覺追出，莊男已不見蹤影，轉向警方報案。

警方過濾監視影像發現，犯嫌染一頭金色頭髮、穿牛仔褲，身形及特徵與常在轄內出沒的莊男相近，追查出他藏身在員林1家汽車旅館內，警方當天晚間驅車南下追緝，莊男正要外出購物，毫無防備就被逮，警方並在房內查獲毒品海洛因與針筒。

莊男坦承犯案，但供稱是奶奶住療養院需要支付費用，金項鍊早在南下途中變現獲得3萬2300元，經購買毒品後剩下2萬2000元，警方帶著莊男到銀樓取贓，順利取回遭竊的金項鍊，於偵詢後將莊男移送法辦。

警方調查，莊男毒癮發作，犯案前還到百貨公司勘查地形，再刻意挑選晚間人潮少時動手，得手變現後立即購買毒品施打，他以為逃到鄉下就安全無虞，沒想到，在短短1個半小時內就被逮了。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)