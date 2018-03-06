大師來靜宜系列講座 張大春分享「字裡平生知見多」

2018年03月06日 15:50 中時 陳世宗

靜宜創新推動「閱讀與書寫」課程，不僅翻轉大學國文課程教學模式，也成為教育部推動「閱讀與書寫」的全國典範！（陳世宗攝）

張大春習慣用最初學習或運用字詞的情境中，看見每個字的來歷及自己的過去。（陳世宗攝）

「大師來靜宜」系列講座邀請知名作家張大春，以「字裡平生知見多，我們還有愛上語言的情感嗎？」為題進行分享，現場吸引靜宜師生、社會人士及高中職師生慕名而來，一睹大師風采、傾聽精闢見解、領略文學之美。

靜宜創新推動「閱讀與書寫」課程，不僅翻轉大學國文課程教學模式，也成為教育部推動「閱讀與書寫」的全國典範！張大春說，對他而言，文字是人生，有開始與過程，人與字相逢，就有情感，「書寫」最重要是對生活經驗的感受力，希望藉由演講，激起大家對文字演變過程與內涵的好奇。

校長唐傳義表示，國文課程不只經史子集、考試背誦，靜宜「閱讀書寫」由教師帶領學生進行深度閱讀及多元教學，探索自我生命歷程；透過文學作家的經驗、學生的生命故事，激發學習興趣。期望透過「大師來靜宜」系列講座，擴展師生文學視野，高中職師生也能共享靜宜的教學、文學，及榮獲臺灣十大必去圖書館的「蓋夏圖書館」等豐沛資源。

「見字，如見故人來！」張大春的新書「見字如來」，以46篇說文解字，傳遞人生故事。張大春指出，對於任何文字，除瞭解意義，最好能對構造、原理及發展演變，有好奇心，這興趣若持續越久、越普遍，文化的樣貌也能越豐盛。

張大春說，文字未必是不可或缺、不可質疑；也不全是越來越少用的冷僻生字，當他的女兒率直表達「討厭」、「喜歡」某些字及有關的一切，也和大家已認識的字、瞭解的意義與常識連成一氣。

張大春又以「陌」舉例，陌字左、右兩邊分別是「阜」及「百」，原意是一條路，而且是條大路。「大路」跟「百」有什麼關係，文字學家解釋，道路很多、成千上百。道路特質跟功能這麼多，為什麼單寫「百」，他認為「百」沒意義，就是個聲符，便借此表現「大路」。

張大春指出，「旅」有一、二十個義解，端視用處而迭見變化，行商被稱作「旅」是很早的事，也不是現在常聽到的「單幫客」，而總是互相攀緣牽引，鳩結隊伍，彼此照應，形成一種動態陳列。基於這個緣故，充滿異地感、陌生感的「客」字便滲入了「旅」中。加入這動態意義後，「旅」出發、遊歷了，「觀謁」、「參訪」的意思也出現，之後就越走越遠。

張大春說，與「醫」經常連用的「療」，基於通俗文化的流傳，成為廣泛使用的字。從「療」字看，所有與疾病相關的字都屬「疒」，其實它念「床」，原本是人因病攣縮曲倚之狀，更好的解釋是人靠在一張床上。

張大春也以鄰、酒等字為例指出，字如人生，當字與人相遇，有了情感，每個字都是風景，由一代代惜字的人揭露、鑽探，最後銘記下來。許多字不僅是表意、敘事、抒情、言志的工具，在探討、翫味之時，習慣回到最初學習或運用字詞的情境中，也看見每個字的來歷及自己的過去。

(中時)