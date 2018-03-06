慘遭黃牛「無影腳」鼻子歪掉 整型後竟變帥

彰化縣1名阮姓牧場員工遭到黃牛的無影腳踢中，鼻子變歪。（阮先生提供）

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阮先生的鼻子被黃牛踢歪（左），經整型後變挺了（右）。（彰化醫院提供）

阮姓牧場員工，月前慘遭1頭黃牛的「無影腳」踢中，顏面骨折，鼻子也歪了，連呼吸都有困難，經衛福部彰化醫院急整形外科醫師救治後，顏面骨折復位，鼻子也變挺，他自嘲說，黃牛1腳讓他痛半個月，卻因禍得福，感覺自己有變帥。

33歲的阮男，是在牧場當動物運輸員，上月奉老闆之命到嘉義布袋港接送1頭從澎湖搭船運來的黃牛要回牧場，由於必須先在碼頭秤重，不料，當綁好黃牛準備量體重時，黃牛的後腳突然迎面飛踢過來，說時遲那時快，整個右臉已經痛到「麻」掉。

送到醫院急救，醫生告知「你的顏面骨折、鼻子也歪了」，他說，在牧場工作4年，還是第1次遇上這種情況，懷疑「黃牛可能是暈船，情緒不安，才會使出無影腳」。

彰化醫院整形外科醫師呂明川說，阮先生的顴骨、上頷骨、鼻骨多處移位受損，而鼻骨因遭重擊，導致歪曲合併鼻軟骨受損、內鼻瓣塌陷及鼻道狹窄，引起單側鼻孔呼吸困難、無法吸氣，他為阮男進行顏面骨折復位固定、功能性鼻治療，再進行鼻子整形手術。

呂明川指出，鼻子是「五官之王」，好看的鼻子自然能使臉部更好看，於是他將阮的鼻子軟骨縫合後，再將鼻樑墊高，增加立體感，不僅將鼻子骨折位移治好，還變得挺拔。

不過，呂明川強調，不少民眾受「韓流」影響想隆鼻，但術前的溝通與經驗的差異往往造成結果不如預期，為此呼籲想要整型的朋友，最好是找合格專業整形外科醫師。

(中時)

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