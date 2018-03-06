要求黨中央徹查失格候選人 張明達陣營：初選還沒結束

嘉義縣議長張明達（左）陣營指初選不公平。（呂妍庭翻攝）

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民進黨嘉義縣長初選結果出爐，張明達以8％輸給翁章梁，張明達本人未出面，不過張明達陣營指這是一場不公平的初選，「嘉義縣長初選還沒結束」，張明達要求中央黨部與司法機關撤查失格的候選人！要用司法，來喚醒嘉義公理正義的力量，不能要讓藏汙納垢的對手團隊成員進入縣府，而民調結果公布當下，張明達接受媒體電訪時表示「自己努力不夠」，一定會持續努力為嘉義縣民服務。

張明達團隊聲明稿內容：

在這場選戰中，我們看到中央的強力介入，讓本來應該貫徹黨意，謹守中立的不分區立委，紛紛出動為競爭對手站台，讓民進黨的支持者產生總統心有所屬的錯覺。

我們看到競爭對手一介公務員，卻能舖天蓋地在全國媒體上進行電視廣告的疲勞轟炸，在全嘉義換上三波競選看板，背後的財力來源令人質疑之餘，仍然拒絕公開透明。

我們也親手錄到對手陣營在初選期間與初選進行之際，均以民調電話為手法，以進行擾亂選民的詐術證據，行徑離譜至極。

我們更看到對手陣營中有許多遭到法院判刑的罪犯，許多國民黨政治人物紛紛幫忙站台、掃街，卻在選戰的最後時刻，於嘉義縣大街小巷懸掛抹黑張明達、抹藍張明達的布條文宣，讓清白從政三十年的張明達蒙受不白之冤，而令人驚訝的是，中央黨部竟然毫無動作！

這場選戰不僅一開始不公平、中央黨部於選舉期間也不公正，除了讓張明達團隊以及我們支持者無法信服，更讓我們的競爭對手國民黨看笑話。

在張明達所委託的諸次民調結果中，均顯示張明達的支持度維持著穩定的領先，3/5晚上所進行的民調結果，顯然無法忠實反映真實的支持度。而這樣不公平的選戰中選出來的候選人，更無法贏得嘉義人的尊敬和支持！

我們認為，這場嘉義縣長初選還沒結束，張明達要求中央黨部與司法機關撤查失格的候選人！我們要用司法，來喚醒嘉義公理正義的力量！不能要讓藏汙納垢的對手團隊成員進入縣府！

(中時)

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