國軍公布年度演訓計畫 5月迎漢光34號演習

2018年03月06日 14:56 中時 呂昭隆

國防部今天公布今年度國軍重大演訓計畫，根據規劃，預計5月實施「漢光34號演習」，6到9月實施「兵種及軍種聯合作戰訓練」。國防部表示，國軍107年部隊訓練依敵情威脅，及因應未來作戰發展趨勢，依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」作戰指導，由參謀本部專責聯合作戰演訓指導與管制，各軍司令部負責軍種訓練、演習與備戰任務。

以下是國防部公布的年度演訓計畫說明：

國軍107年部隊訓練依敵情威脅，及因應未來作戰發展趨勢，依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」之作戰指導，由參謀本部專責聯合作戰演訓指導與管制，各軍司令部負責軍種訓練、演習與備戰任務；年度重大演訓仍以漢光演習為核心，規劃三軍聯合作戰演訓，輔以各軍種實兵實彈之兵種協同作戰訓練，確保部隊戰力。

部隊訓練區分「基礎訓練」、「駐地(組合、精練)訓練」、「基地(精實)訓練」、「兵種協同訓練」及「軍種聯合作戰訓練」等階段，逐次增加訓練強度，並檢視國家軍事戰略與固安作戰計畫之適切性，提升部隊整體訓練效能。規劃如后：

一、基礎訓練：

(一)新兵入伍訓練：由民轉兵之訓練，成為具備「合格步槍兵」。

(二)新兵專長訓練：銜接入伍訓練，培訓具備「合格專長兵」。

(三)初官專長訓練：施以不同專長及專業教育，達成「會指揮、會管理、會教導」的目標。

二、駐地訓練：

(一)地面部隊：完成排戰鬥教練，達到進訓能力。

(二)艦艇部隊：完成各類型艦艇組合訓練及達精實訓練前準備目標。

(三)飛行部隊：完成各項資格晉等訓練及具執行戰備任務能力。

三、基地訓練：

(一)地面部隊：營、連戰術與戰力鑑測合格，並建立兵種協同及訓後達戰備標準。

(二)艦艇部隊：完成支隊聯戰任務訓練，並達支隊高級戰備水準。

(三)飛行部隊：不同機種協同作戰能力，以及達戰力到戰力評鑑合格。

四、兵種協同訓練：

(一)各司令部負責規劃、設計、督導。

(二)各部隊以實兵對抗模式，採仿真、實戰化，實施連續晝夜對抗演習。

(三)綜合考量各部隊任務及特性，以「基礎、駐地及基地訓練」貫通年度訓練，5月實施「漢光34號演習」，6-9月實施「兵種及軍種聯合作戰訓練」，10月至翌年4月仍執行保持訓練，以提升聯合作戰效能。

(四)其中「兵種協同訓練」規劃略以陸軍實施重砲、神鷹、雷霆、神弓、天馬等操演；海軍實施戰術總驗收、海空聯訓、聯合登陸與反登陸及飛彈射擊等訓練；空軍實施空海聯訓及戰術總驗收，以強化協同作戰效能，達預期訓練目標。

五、軍種聯合訓練：

(一)由國防部訂定訓練目標與評鑑標準。

(二)以漢光演習為核心，依軍種主從實施聯合作戰訓練。

(三)年度規劃海空聯合作戰、地面戰術對抗作戰、聯興操演、聯雲操演、聯翔操演、聯電操演、聯信操演、聯勇操演及聯合特種作戰訓練，以強化三軍聯合作戰效能，增進部隊戰力。

國軍部隊將秉持「從嚴從難、求精求實」態度與精神，持續強化基礎、駐地、基地、兵種及三軍聯合作戰等訓練，不斷勤訓精練，以提升部隊整體訓練實效，俾鞏固國軍防衛作戰能力，達成「為戰而訓」之目標。

(中時)