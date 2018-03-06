德國兩次世界大戰經典戰車 鋼鐵傳奇全紀錄

2018年03月06日 15:29 中時電子報 喻華德

兩次世界大戰期間，德國裝甲兵的戰車部隊不但裝備精良，更發揮精湛的戰術與戰技，被公認為世界一流的戰車部隊。而戰車被稱為「陸戰之王」，德軍累積擊毀敵軍100輛戰車以上的「戰車擊破王」就有14位，成為後世津津樂道的鋼鐵傳奇。德國的戰車發展更是世界史中重要的軍事和科技歷史。

3月3日裝甲兵節，陸軍備役中校黃竣民特別選在裝甲兵節這一天，在救國團劍潭青年活動中心舉辦新作《鋼鐵傳奇：德國戰車寫真1917-1945》發表會，吸引現(退)役裝甲兵單位官兵、軍事迷、媒體和贊助廠商共襄盛舉，其中還有軍事迷專程從高雄北上參加。

黃竣民教官費時兩年，親自走訪英國帝國戰爭博物館、伯明頓的戰車博物館、德國科布倫茲（Koblenz）國防科技博物館（Wehrtechnische Studiensammlung, WTS）、辛斯海姆的汽車與科技博物館、德勒斯登的德國軍事歷史博物館、漢諾威的航空博物館、德國戰車博物館，此外德國防空教導部隊、萊茵金屬博物館、哈默爾堡的步兵訓練中心三處是不對外開放參觀的單位，因此本書資料彌足珍貴。

鋼鐵傳奇一書取材超過7座博物館及3處德軍及國防廠商不開放民眾參觀的單位，耗時2年完成。(圖/蒼璧出版有限公司)

黃竣民教官自幼投身軍旅，也熱愛研究戰史與寫作，先後翻譯德國名將隆美爾的《步兵攻擊：經驗與教訓》、古德林的《注意，戰車！裝甲部隊的發展、戰術與作戰潛力》，並著有《德意志雄師：聯邦國防軍現役裝甲車輛寫真》、《戰車道：NATO銀盃的考驗》等攝影寫真書，並成為台灣當中能以民間人士身份獲得德國萊茵金屬公司特准，參觀其120mm戰車滑膛砲與新銳美洲獅(PUMA)步兵戰車生產線的罕見特例，形同以個人獨特的方式進行國民外交。

《鋼鐵傳奇：德國戰車寫真1917-1945》全書收錄最早的A7V、DZVR-21型裝甲車、LK Ⅱ輕型坦克、一號、二號輕型坦克系列、三號、四號坦克系列、五號「豹」式坦克系列、 六號「虎」式坦克系列以及德國佔領區生產的車種和外國坦克。

本書為《鋼鐵傳奇》系列的首部曲，黃竣民教官也正積極從事下一部的著作，內容將收錄許多款於冷戰期間「未量產」的測試車種，並介紹德國裝甲部隊在各組織調整階段上的改變與調整，軍迷們都相當期待。

(中時電子報)