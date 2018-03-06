捉姦沒在床 小三搭人夫肩進旅館 仍判賠大老婆15萬

2018年03月06日 15:22 中時 張穎齊

捉姦沒在床仍可被判刑！基隆市1名謝姓人夫，與1名洪姓小三結識後，日久生情，2人在去年2月相約前往信義區某間旅店，洪女在進旅館前勾搭著謝男的肩頸，卻不慎被謝妻委託的徵信社拍下畫面，謝妻氣得報警捉姦，但當下2人卻衣著完整，謝妻仍不滿提告，基隆地院日前審結，認為2人違反常理，仍判洪女賠給謝妻15萬元損害賠償。

謝男與妻子結婚多年，育有3子，但謝男在多年前偶然認識了洪姓女子，而洪女自身也有2子女，但已跟丈夫離婚，謝男與洪女相識後宛如天雷勾動地火，密切來往並經常出遊，謝男還會帶著小孩開著賓士車與洪女出遊。

然而紙是包不住火的，謝男的小孩將此事告訴阿姨，阿姨十分驚訝，立刻傳訊息告訴妹妹謝妻指稱「每次帶小孩出門，就一定要上演活春宮嗎？」、「每次都在小孩面前做，親來親去，以為要脫衣服」、「2人在車上一直親，男的還摸女的奶奶，然後一直叫小孩閉嘴！」謝妻看到姐姐傳的訊息後，當場氣瘋找丈夫理論。

隨後，謝男在妻子逼問之下，坦承有外遇，但說2人已經分手多時了，但謝妻不採信，仍暗中委託徵信社跟監。直到去年2月間，徵信社拍到謝男載著洪女，開著賓士車去旅店，2人下車後，謝男用手抱著洪女腰部，洪女也將頭依偎在謝男左肩上，一起開房。謝妻聞後，立刻到場捉姦。

謝妻到場後，發現2人衣著完整，但2人已嚇得倉皇逃走，謝妻與警方在場找到洪女的內衣褲，謝妻也向旅店購買2人用過的棉被、枕頭，並告上法院，求償50萬元。

基隆地院審理後，認為單憑洪女的內衣褲無法證明2人有發生性關係，不構成通姦罪，但2人在開房前的親密互動，已逾越普通朋友關係，侵害到配偶的權益，判洪女須賠償謝妻15萬元精神損害賠償。

(中時)