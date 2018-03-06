出生就住進加護病房 腸病毒重症近2年新高

疾管署公布近期連續出現2例新生兒感染腸病毒B型併發重症。（陳志祥攝）

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國內最近2周連續出現2例出生3天、10天的新生兒感染腸病毒克沙奇B型併發重症案例，引發心肌炎、肝炎、敗血症等併發症，住進加護病房慢慢認識這個現實的世界，因而帶動基層醫界對於腸病毒疫情的恐慌。

今年第9周（2月25日至3月3日）健保腸病毒門急診達到3484人次，高於2016、2017年同期（2962及3123人次），雖然尚未進入流行期，不過，最近2周呈現上升趨勢。

疾管署表示，今年已經出現3例腸病毒併發重症病例，其中2月分接連發生2例新生兒感染克沙奇B1型、1例幼童感染克沙奇A4型，高於最近2年同期（分別為0例及1例）數量。

疾管署防疫醫生蘇家彬表示，2月的2例新生兒腸病毒病例是1例住新北市的男嬰，由於出生3天出現活動力、體溫降低，食欲不振，目前個案仍在加護病房救治中。另外1例是住在北台灣的男嬰，併發肝炎、心肌炎。

疾管署表示，新生兒感染腸病毒的途徑可能為經胎盤傳染、生產時經產道感染或產後感染，主要感染病毒種類為伊科病毒或克沙奇B型病毒，常見發燒、躁動不安、倦怠、食慾不振、斑疹，也可能有咽唊炎、支氣管炎、肺炎，未及時治療可能引發心肌炎、肝炎或腦炎、腦膜炎等重症。

不過，最近2例新生兒腸病毒重症病例並不是母子垂直傳染，蘇家彬研判可能受到沒有明顯症狀的成人照顧者感染，因此準媽媽們應留意自身健康，產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應告知醫師並與嬰幼兒採取適當隔離。

由於腸病毒流行於天熱的夏季，目前天氣偏冷為何也有重症？蘇家彬指出，腸病毒是全年都有，夏天較多不代冬天沒有，也因為小孩子在同儕之間互相接觸多了，因而出現較多的感染機會。

(中時)

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