品保協會公布4至6月旅遊概況 預計陸客會更少

2018年03月06日 15:51 中時 王思慧

中華民國旅行業品質保障協會今公佈第二季旅遊概況，針對來台觀光部分，日韓轉向來台旅遊比較多，自由行也有比團客增加的趨勢；至於陸客團，由於今年是選舉年，陸客本來就不會太多，還有花蓮地震影響，且現在大陸經濟繁榮，旅遊的國家選擇也變多，不一定會來台觀光，因此陸客團會有下降的可能。

品保協會也說，現在花蓮觀光已從震後恢復，市場持續回溫，業者極力在推廣，政府也有補助方案，除了學生團以外，其他旅客都會往花蓮觀光，台灣人有同胞愛，會到當地支持觀光，業者想法也一樣，希望更多人多到花蓮旅遊。

來台觀光部分，去年開始，日韓客有比陸客多的跡象，由於新南向政策，在越南、泰國旅客部分有成長，新加坡和馬來西亞旅客可能因當地經濟不景氣，人數下降，且多為自由行旅客。一般來說，觀光客比較喜歡休閒農場、台灣道地料理等，原則上團費略有漲價，門票匯率方面，長了10％左右。

國旅部分，因為4至6月只有兩個連續假日，多為春遊，且計畫性的團客較多，現在離島幾位團體票幾乎都滿；另阿里山櫻花季是國旅高峰期，最怕塞車，建議民眾分攤到平日，再去阿里山賞花。

而4到6月正是東北亞旅遊旺季，品保協會委員蔡錦惠表示，日本九州、大阪、東京一路到北海道，都能賞櫻花，北海道還有薰衣草田，現在反應都非常好，各家旅行社跟去年同期相比價格都差不多；韓國一開春也很旺，釜山、濟州島等也是旅遊勝地，買氣比較好。

大陸線接下來也是旅遊旺季，委員賴健彰說，因為今年人民幣匯率因素，漲幅1至2千左右，大陸各區旅遊都跟去年同期差不多。不過九寨溝目前仍未完全開放，從3月8日開始，大陸會計畫性開放旅遊，限制名額旅遊路線，旅遊業者仍在評估中。

漲幅較大的是美加線，委員彭少君指出，初步來講，美國部分漲跌，反映機票漲幅，旅遊天數都會拉長，平均團費也調漲；加拿大部分，因為有許多大型展覽、會議等，帶動高價飯店、高價機位等，旅客也不再都住城堡飯店，會到外圍一般飯店為主。

(中時)