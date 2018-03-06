辦學績效最佳 亞洲大學居全台第六名

2018年03月06日 15:44 中時 林欣儀

由《Cheers》雜誌主辦、全台138位大學校長評選的「2018大學辦學績效成長最佳Top20」調查，亞洲大學位列全台第六名、私校第二，校方強調，該校已連續4年在此評比中名列全台私校第二。而在「外國交換學生人數TOP20」評比中，亞大則名列全台第四名。

《Cheers》雜誌評論指出，台灣的國立大學在外國交換生能量方面占有優勢，但創校不到20年的亞大堪稱異軍突起，其於105學年度外國交換學生人數大幅增加，排名竄升到全台第四名，僅次台大、中山及政大，而其在台灣學生赴海外交換生人數方面排名全台第十。

此外，遠見雜誌也在「2018大學入學指南」中列出註冊率、生師比、助學金及產學金四大關鍵指標，根據其調查，公立大學日間部學士班註冊率都達9成以上、私校日間部學士班新生註冊率則落差較大，其中，中信金融管理學院名列第一，亞大在106學年度日間部學士班註冊率達97.6％，在私校大學中位居第三名。

亞洲大學強調，遠見列出的四項關鍵指標，學校全部達標，在私立大學專任教師每位平均承接產學合作計畫經費部分，「中亞聯大」系統大學表現亮麗，其中，中國醫藥大學106萬元為第一名、亞大47萬居第五名；至於提供學生助學金、日間學制生師比兩項指標部分，亞大分別排名第十、廿二名。

「學校有特色、獲得國際排名認同，才能讓外國學生願意交換！」亞大校長蔡進發表示，學校創立僅18年，能快速成長並對外延攬名師授課，以及近年來在英國泰晤士報、美國新聞與世界報導等專刊的國際排名上榜，對外籍學生來就讀形成強烈誘因。

(中時)