陽岱鋼敲雙安！連續2場熱身賽轟全壘打

陽岱鋼連續2場熱身賽開轟，但巨人不敵羅德。(截自日本雅虎體育)

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中時電子報

陽岱鋼前役代打上陣手感回溫，轟出熱身賽首發全壘打，讀賣巨人今(6日)跟羅德交手，陽岱鋼擔任先發6棒右外野手，不僅敲出全隊首安，更在巨人處4分落後情況下，7上率先轟陽春炮，助巨人開啟4分攻勢追平，但巨人9下失守，被羅德攻得再見分，5比6輸球。

巨人前役對養樂多，陽岱鋼代打轟出陽春炮，打擊率也升高到2成86。此役陽岱鋼重返先發，取代長野久義守右外野，2上首度站上打擊區，就從羅德先發石川步手中揮出右外野安打。但他下一棒岡本和真沒能建功，反讓羅德策動1次雙殺，巨人此局無功而返。

巨人比賽前段攻勢靜悄悄，陽岱鋼敲安，加上4上洋炮葛雷洛(Alex Guerrero)轟陽春炮，前5局只出現2安而已。反觀羅德攻勢不少，先在4下靠井上晴哉2分炮開胡，接著5下靠2安跟巨人中外野手立岡宗一郎接球失誤，再添得3分，讓巨人陷1比5落後。

沉睡的巨人打線，直到8上總算睡醒，陽岱鋼擔任該局首名打者，一棒轟出左外野陽春炮。隨後岡本也跟進轟陽春炮，靠著2人全壘打帶領下，巨人單局灌進4分，一舉追平比數。但巨人攻勢到此結束，羅德則在9下突破巨人防線，靠新秀安田尚憲再見安，1分險勝巨人。

陽岱鋼此役3打數2安、1打點，打擊率再度往上升到4成，連續2場開轟，手感有回溫的跡象。巨人單場出現3轟仍輸球，吞下熱身賽第2敗；羅德則取得3連勝，目前跟軟銀及樂天，是熱身賽還沒輸過的3支球隊。

(中時電子報)

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