土耳其控制近五成阿夫林地區 庫德軍持續苦戰

2018年03月06日 15:43 中時電子報 江飛宇

土耳其對敘利亞北部庫德族據點展開的戰爭行動已達45天，主要攻略目標是阿夫林區域(Afrin)，副總理博茲達格(Bekir Bozdag)表示，土軍已控制近一半敘利亞阿夫林地區。

俄國衛星網報導，土耳其軍是從1月20日開始，宣佈對敘利亞阿夫林地區的庫德軍開展「橄欖枝行動」(Operation Olive Branch)，與他們一同配合作戰的是反阿賽德的「自由敘利亞」。博茲達格稱，行動以來已消滅2795名恐怖分子、清除掉142個建築設施，包括112個居民點和30個戰略高地。

敘利亞大馬士革政府當然強烈譴責土耳其的軍事行動，他們強調阿夫林是敘利的重要領土。而支持大馬士革的俄國，則呼籲各方保持克制，尊重敘利亞的領土完整。

專門報導中東新聞的「艾爾-觀察」(Al-Monitor)分析，土耳其軍打算包圍阿夫林，為達到此一目的，他們要先佔領附近什葉派村莊努伯(Nubl)和薩呵拉(Zahra)，以截斷阿夫林的補給。目前忠於阿塞德的敘利亞部隊在努伯、薩呵拉建立防線，以支持庫德人民保護軍(YPG)。

土耳其的行動也有傷亡，據他們參謀部的數據，目前土軍有44人陣亡，為了進一步降低損失，土耳其大量動用空軍部隊去轟炸庫德軍據點，位於阿夫林西南方的吉迪瑞斯鎮(Jindires)被轟炸的最慘，已有19位平民因土耳其的轟炸喪生。當地人透過網路媒體對外界說，土耳其軍根本不在乎誰是平民，他們只想轟平這裡。

美國在這場戰爭表現的相當漠然，在反恐戰爭期期間，美國與YPG建立類軍事聯盟，進行武器、人員與訓練的各種支持，但是，反IS的戰爭逐步停止後，川普政府想做的事情是挽救與土耳其的戰略夥伴關係，因為土耳其是50年資歷的北約重要盟國。據說上週一次在土耳其的記者交流會上，一位駐安卡拉的美國高級官員直接宣稱：「我們不認為YPG是美國的盟友，我們的盟友是土耳其….. 美國從一開始就明確表示，我們與YPG的軍事合作只是一段為了打擊IS，而建立的臨時性的戰術安排。」

華盛頓方面直接認為，發生在阿夫林的一切與美國利益無關，因為阿夫林屬於俄羅斯的勢力範圍，而且當地並沒有美軍駐紮。

其實這話不太正確，因為阿夫林南方不遠處的曼比季(Manbij)，有一批美軍特種部隊駐守，而且在2016年與YPG有長期合作，現在YPG希望在此開開闢第二戰場，以緩解阿夫林的壓力。

(中時電子報)