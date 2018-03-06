植物人奇蹟甦醒 等了8年一圓紋身夢

阿峰露出左臂上的紋身圖騰，象徵自己浴火重生。（林和生攝）

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阿峰露出左臂上的紋身圖騰，不僅完成多年願望，也象徵浴火重生。（林和生攝）

高一時因腦瘤爆裂、一度昏迷呈現植物人狀態，31歲的阿峰8年前奇蹟式甦醒，目前仍持續在屏東創世進行復健，期間不斷釋出想要紋身的念頭，經與母親不斷溝通，日前終於找來紋身師在病床上完成左臂火焰圖騰，不僅象徵浴火重生，也完成他期盼已久的夢想。

阿峰坦言，年輕時看著親友身上美麗的圖騰，國中就立定志向要當紋身師，無奈就學期間無故昏迷，經檢查發現竟是腦部腫瘤爆裂，雖然盼到甦醒，但剩下手指能夠動作，生活起居都須靠外人協助。

不過想紋身的夢想未因身體狀況而中斷，1年前嘗試與母親溝通，卻被斷然拒絕，有日阿峰母親哭紅雙眼來到創世，屏東分院長林艾樺上前關心，才瞭解阿峰因夢想始終達成不了，竟起了輕生念頭。

「打出的文字沒有聲調，卻已傷了母親的心」林艾樺說，既然身體是他的，就要讓他開心作主，獲得母親認同後，決定先從手臂小面積嘗試，選擇母親生日當天圓夢，刺上自己的生肖老虎、搭配火焰圖騰，象徵自己將浴火重生。

林艾樺印象深刻地說，當天阿峰像得到玩具的孩子般，不斷發出笑聲，她也感受到，身障者要完成夢想其實沒那麼容易，不過靠著溝通與妥協，阿峰踏出勇敢的一步。首次為半癱患者紋身的刺青師傅游景華也為對方毅力而感動，不僅酌收費用，最後也全數捐出作為植物人常年照養費用。

(中時)

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