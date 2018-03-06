議員轟競選廣告亂無章法 基市府：一切從嚴把關

2018年03月06日 15:59 中時 張穎齊

今年是選舉年，基隆市各地充斥著參選人的廣告，被議員質疑是假借公益之名行銷自己，要求市府嚴厲把關。（張穎齊攝）

2018選舉年到來，全台各地都開始掛起選舉人的競選廣告，基隆市議員游祥耀等人在今（6）日市議會上質詢指出，很多參選人假借公益及政令宣導之名義，卻行銷個人選舉之實，這種「掛羊頭賣狗肉」的作法十分不妥，要求環保局徹查，市長林右昌對此則表示「一切依法，從嚴把關」。

「這種掛羊頭賣狗肉的做法算是公益嗎？」游祥耀表示，許多廣告物假借公益真行銷，布條上幾乎都是行銷個人，與公益有關的只有一小行字，且掛設的地點也違規，有人還申請10條布條，但卻掛上100條，導致市容被破壞，有礙觀瞻，質疑環保局是否行政怠惰。

議員呂美玲表示，大多競選廣告都設在路口10公尺內，以及掛在紅綠燈路口，有礙交通視線，市府應該加強取締。議員何淑萍也批評，南興街到仁二路仁愛國小，整條路都充斥著廣告物，市府行政效率太過疏忽。

環保局長賴煥紘說明，有關市區廣告布條設置，環保局依據「基隆市張掛公益旗幟布條廣告物管理作業執行辦法」申請核准懸掛廣告布條者，計有5個單位、269面，核准期限至今年3月9日。

賴煥紘補充，對於核准期限屆期者，環保局將通知申請者立即拆除，若未到期者，但懸掛位置不符合規定，環保局將進行拆除作業，以維護市容景觀，且期滿後不得展延。

賴煥紘也統計，今年截至3月1日止，環保局已拆除違規廣告物，包括仁愛區20面、中正區10面、信義區17面、安樂區1面、中山區1面、暖暖區5面、七堵區19面，合計共73面。

林右昌則表示，有關廣告物管理，將會要求各相關單位參考議員們的意見，並依照公職人員選舉罷免法、公益廣告物及一般廣告物管理辦法辦理，要求各相關單位嚴格把關。

(中時)