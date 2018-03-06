電影《烈愛天堂》特映券 贈票活動

電影《烈愛天堂》劇照。

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法提阿金執導，《倒帶人生》黛安克魯格主演，榮獲2017坎城影后。第75屆金球獎最佳外語片。

仇恨奪走摯愛，傷痛正義反擊。

復仇女神上路，你絕對不想招惹她！突如其來的恐怖攻擊，毀了一家三口的美好生活。卡蒂雅的人生原本幸福美滿，曾經販毒的老公金盆洗手，在移民區經營稅法諮詢事務所，年幼的獨子活潑乖巧、黏人又可愛。但惡運帶走親愛的丈夫與兒子，經過警方調查，發現這起悲劇疑似是由新納粹所預謀，卻因證據不足案情不甚明朗。即便家人與朋友試著幫助卡蒂雅走出傷痛，她一心只想揪出兇手與幕後真相，用自己的方法尋求正義。一場關鍵法庭戲從冷靜、絕望到復仇的情緒，讓觀眾激昂跳腳，既聰明又震撼，堪稱近年最優秀的法庭對決。

《烈愛天堂》中文預告

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「金球獎最佳外語片《烈愛天堂》3月16日 震撼上映」

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

【中時娛樂】粉絲團由此去

2.贈票獎項：特映券2張

3.特映時間：3/12(一) 晚間7:30

4.特映地點：光點華山電影館(台北市中正區八德路一段1號，中六電影館)

◎ 得獎公佈：3/9(五)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：3月9日下午2點起至3月10日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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