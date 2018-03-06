基市府投入千萬 改造市場公廁

2018年03月06日 16:21 中時 張穎齊

基隆市環保局去年與今年已向環保署爭取到1200萬元經費，用來改建市場公廁，以提升潔淨品質並改善城市的門面。（基隆市政府提供）

市場的公廁在一般人印象中總是充滿惡臭、髒亂不堪，基隆市政府為了提升潔淨品質並改善城市的門面，已將全市公廁列管，去年已利用400萬完經費改建5處市場、共13座的公廁；今年也爭取到800萬元經費，將再改善6處市場、共20座的公廁，讓民眾對基隆的印象煥然一新。

基隆發展較早，部分公有市場公廁老舊髒亂不堪使用，市府於前年與去年，共向環保署爭取到1200萬經費改造公廁。副市長林永發6日在市務會議上表示，將持續改善，營造友善生活環境。

環保局統計，目前基隆市列管804座公廁中，全為優等級以上公廁，且宣導張貼衛生紙可丟馬桶的政令比率達93％。自2016年起，環保局也開始計畫整建14處公有市場，46座公廁。

環保局表示，去年已向爭取環保署400萬經費，整建3處公有市場公廁，包括仁愛市場1、2樓、博愛市場1、2樓及成功市場地下室公廁共13座；今年則爭取到環保署800萬，將整修6處公有市場公廁，含調和市場、祥豐市場、西定市場、成功市場1樓及2樓公廁、果菜市場及源遠市場共20座公廁。

此外，針對剩下還沒整建的市場廁所，包括富貴市場、東光市場、信義市場、七堵市場、百福市場、武隆市場共6處市場，13座公廁，產發處將進行規畫，並繼續積極向環保署爭取整建經費。

最後，環保局強調，未來會把百福、中正公園等公園廁所，也陸續爭取列入整修行列。至於中央機關所管轄的台鐵、客運等所屬廁所，環保局會站在督導角色要求進行更新，完善相關服務與配套措施，盼望民眾使用時發揮公德心。

(中時)