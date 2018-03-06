老司機一招真功夫月收多3萬 網友看完全跪了

老司機一招真功夫月收多3萬，網友看完全跪了！（圖/翻攝自聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團 臉書）

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中時電子報
貨車司機除了駕駛之外，還要上下搬運貨物，這時就得使用「立桶」這項技術。（圖/翻攝自聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團 臉書）

行行出狀元，各行各業甘苦談，現職為貨車司機的網友分享自己的工作情況，貨車司機除了駕駛之外，還要上下搬運貨物，這時就得使用「立桶」這項技術，只見他相當熟練地在短短10分鐘內搬運約15桶。該司機也說，靠這招「立桶」技術一個月就能多賺3萬元以上，澄清台灣的司機不是賺不到錢，而是往往都看輕了自己。

這一名貨車司機分享工作影片至臉書「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」發文，「為何一定要會下 立桶 才是真功夫？」他說在30，40年前至少有5成的司機都會下立桶，現在大部份的貨車都裝升降機或是叫堆高機來下貨，因此單靠「純人力」的搞不好連5%都不到。

他接著提到，如果客戶叫堆高機來下貨，每一次的費用大約800～1000元不等，而他因為擁有下立桶的功夫，只需每噸收300元，薪資收入因此可以「一天5噸就好，一天多1500，一個月少說多3萬，一年少說多超過30萬。」他感慨，台灣司機別看輕自己；而有的是只想輕鬆開車，沒能力賺取高薪，再來抱怨薪水低，然後再出國當『外勞』」

其他網友見了有諸多討論，「」、「能快速安全的把客戶的貨物，無損傷的送到對方手裡！才是重點！」、「當兵時中隊長有教過這招」、「強啊！」。也有人持不同看法，「 公安問題～不能完全這樣說」、「還是用夾子機來的安全」、「但去到很講究工安的公司，應該不會讓你這樣卸」、「建議大大能夠穿著工頭鞋會比較安全」、「不管機率多少，意外來一次就不能踩油門了」。

(中時電子報)

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