電影《上岸的魚》特映券 贈票活動

2018年03月06日 17:00 中時電子報 中時電子報

台灣新導演賴國安的第一部劇情長片。《上岸的魚》，罕見以亞洲人熟悉的「前世今生」貫穿故事，劇情描述一對上班族夫妻（鄭人碩、曾珮瑜 飾），不僅要照顧年老失智的父親，更因為兒子（白潤音 飾）對前世存有記憶、直吵著要「回家」尋找前世父母而頭痛不已，心力交瘁下甚至波及他們原本幸福的婚姻…。

3/16《上岸的魚》中文預告

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「 《上岸的魚》3月16日尋找前世」

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2.贈票獎項：特映券2張

3.特映時間：3/13(二) 晚間9:00

4.特映地點：國賓影城@台北長春廣場(台北市長春路176號)

◎ 得獎公佈：3/9(五)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：3月9日下午2點起至3月10日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)