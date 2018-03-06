禁養流浪貓狗？消防署：沒有強制及懲處

消防署副署長江濟人下午出面澄清，決無強制要求分隊棄養，並無任何強制及懲處規定。（葉書宏攝）

友善列印
中時
消防署副署長江濟人下午出面澄清，決無強制要求分隊棄養，並無任何強制及懲處規定。（葉書宏攝）
消防署副署長江濟人下午出面澄清，決無強制要求分隊棄養，並無任何強制及懲處規定。（葉書宏攝）

消防署1月底發出公文給全國各縣市消防局，應該禁止飼養家禽、家畜或寵物，對此，新北市長朱立倫今（6日）在市政會議抨擊是「嚴重的錯誤，新北市絕不遵行！」消防署副署長江濟人下午出面澄清，決無強制要求分隊棄養，並無任何強制及懲處規定，亦無相關督導考核。

消防署因民眾反映基隆市消防局某分隊飼養流浪狗，恐衍生追逐洽公民眾、受傷等情況，消防署1月底發出公文給各縣市消防局，請依《辦公處所管理手冊》規定，各機關應禁止在辦公處所飼養家禽、家畜或寵物，各機關配合規定辦理（搜救犬除外）。

基隆市1隻消防隊收養的流浪狗面臨送往收容所命運，公文也被宅神朱學恒轉載至臉書，引起網友熱議。朱立倫今（6日）在市政會議中表示，消防署的公文非常不合理，新北市絕不遵行。

消防署副署長江濟人下午舉行記者會出面澄清，他強調，管理手冊並無任何強制及懲處規定，亦無相關督導考核。

江濟人表示，依據民眾陳情發出公文，主要是提醒各消防機關，應盡辦公處所良善管理責任，防範所飼養貓狗追逐洽公民眾導致跌倒或咬傷，避免周遭環境髒亂，公文中未提及動物保護或棄養及救災搜救犬養成訓練等議題。

他也提到，《辦公處所管理手冊》第42條，各機關應禁止在辦公處所飼養家禽、家畜或寵物，消防署不強制也不鼓勵，發文的用意是要機關單位善盡管理之責，妥善照顧好貓狗，避免衍生不必要意外。

(中時)

校園友善廁所不友善 科大男連續… 台大醫師經營部落客 遭公懲會記…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。