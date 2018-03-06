禁養流浪貓狗？消防署：沒有強制及懲處

2018年03月06日 16:13 中時 葉書宏

消防署副署長江濟人下午出面澄清，決無強制要求分隊棄養，並無任何強制及懲處規定。（葉書宏攝）

消防署副署長江濟人下午出面澄清，決無強制要求分隊棄養，並無任何強制及懲處規定。（葉書宏攝）

消防署1月底發出公文給全國各縣市消防局，應該禁止飼養家禽、家畜或寵物，對此，新北市長朱立倫今（6日）在市政會議抨擊是「嚴重的錯誤，新北市絕不遵行！」消防署副署長江濟人下午出面澄清，決無強制要求分隊棄養，並無任何強制及懲處規定，亦無相關督導考核。

消防署因民眾反映基隆市消防局某分隊飼養流浪狗，恐衍生追逐洽公民眾、受傷等情況，消防署1月底發出公文給各縣市消防局，請依《辦公處所管理手冊》規定，各機關應禁止在辦公處所飼養家禽、家畜或寵物，各機關配合規定辦理（搜救犬除外）。

基隆市1隻消防隊收養的流浪狗面臨送往收容所命運，公文也被宅神朱學恒轉載至臉書，引起網友熱議。朱立倫今（6日）在市政會議中表示，消防署的公文非常不合理，新北市絕不遵行。

消防署副署長江濟人下午舉行記者會出面澄清，他強調，管理手冊並無任何強制及懲處規定，亦無相關督導考核。

江濟人表示，依據民眾陳情發出公文，主要是提醒各消防機關，應盡辦公處所良善管理責任，防範所飼養貓狗追逐洽公民眾導致跌倒或咬傷，避免周遭環境髒亂，公文中未提及動物保護或棄養及救災搜救犬養成訓練等議題。

他也提到，《辦公處所管理手冊》第42條，各機關應禁止在辦公處所飼養家禽、家畜或寵物，消防署不強制也不鼓勵，發文的用意是要機關單位善盡管理之責，妥善照顧好貓狗，避免衍生不必要意外。

(中時)