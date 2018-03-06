員林市蜀葵花季要登場囉！

2018年03月06日 16:49 中時 鐘武達

員林市公所規畫的蜀葵花田盛開，立刻吸引青春美少女現場取景美拍。（鐘武達攝）

員林市蜀葵花觀光文化季系列活動，將於7日開園並持續精彩到4月底，11日則由花田寫生比賽打頭陣，市公所6日為活動暖身，市公所主任秘書賴致富與地方各界齊聚花田，徜徉在花海中聆聽悠揚的音樂，也熱情邀約大家前來享受愜意與悠哉。

賴致富表示，市公所為了行銷在地觀光，4年前開辦蜀葵花觀光文化季活動，每年都吸引賞花人潮，在南區公園附近栽種的蜀葵花田，越來越壯觀，去年面積1500坪，今年已經擴大到2300坪，要讓大家逛個夠。

他說，員林市的觀光與蜀葵花相互輝映，許多遊客到員林欣賞蜀葵花，也都會順便到林仔街、打石巷、北門等3大美食商圈逛逛，或是到火車站騎著U-Bike陶醉享受蜜餞的鹹酸甜，帶動的經濟效益很可觀。

承辦「蜀葵花觀光文季」的員林國際青商會長黃聖霖表示，今年的活動將於11日增加舉辦「親子園遊會」與「花田寫生比賽」，邀請小朋友畫出家鄉的特色與美麗。

賴致富、市代會主席林錦泉、縣議員游振雄、劉惠娟、賴澤民以及員林市各界，齊聚蜀葵花田為即將登場的文化季活動宣傳，大家開心欣賞音樂演出，也期許盛開的花季，能夠成為行銷員林的亮點。

(中時)