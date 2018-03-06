台大醫師經營部落客 遭公懲會記過

台大醫師經營部落客遭公懲會記過（擷自林氏璧網頁）

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知名部落客「林氏璧」遭人檢舉其真實身分是台大醫師孔祥琪，經教育部移送懲戒，司法院公懲會認為，孔擔任公職醫師卻經營林氏璧和美狐團三狐的小天地部落格、日本自助旅遊中毒者臉書，違反公務員服務法 「公務員不得經營商業」規定，判決記過1次懲戒。

林氏璧也在網站回應，沒想到說明這件事的時機這麼快就來到了，他感謝各方的指教，並虛心接受處分， 他說因對旅遊的熱情，加上對醫療環境的沮喪無力感，時間精力有限下，他無法面面兼顧，因此已在去年請辭醫師一職。

教育部移送懲戒內容指出，孔男在2013年擔任台大公職醫師，但他遭民眾向廉政署檢舉，經營商業旅遊部落格，該網站內容除了介紹日本旅遊相關資訊外，尚有接受廠商試吃邀約、試住邀約、工商服務、分潤、代購等商業行為。

教育部調查後發現，孔男從2013年到2017年8月請假到日本旅遊、辦事及個人急事須處理多達35次 ，且他成立的部落格都是提供欲旅日民眾之景點、住宿、吃、交通及赴日網路使用等相關訊息，其旅遊文章95%都孔男所寫。

教育部指出，孔男與他老婆共同到日本接受廠商邀約以撰寫網頁，及赴日次數異常頻繁，網站的架設整體呈現係以獲取利益之營利目的，每天網頁瀏覽量達2萬以上，具有規度謀作的性質，孔男參與經營，並非只是幫忙家人經營部落格。

經教育部移送後，公懲會審理後認為，孔男請假赴日旅遊、辦事次數「異常頻繁」，網站的架設明顯是要獲利，他的行為讓民眾有公務員不專心自身業務、紀律鬆散不良觀感，嚴重損害政府信譽，今年1月將他判決記過1次。

(中時)

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